Nie żyje znany aktor. "Będziemy tęsknić za jego ciepłem"

David McCallum był znanym brytyjskim aktorem, którego fani znają z takich produkcji jak "Agenci NCSI", "Wielka ucieczka" czy "Opowieści wszech czasów". Zaledwie sześć dni temu obchodził swoje 90 urodzin, a tu nagle pojawiła się informacja o jego odejściu. Aktor zmarł z przyczyn naturalnych w szpitalu w Nowym Yorku. Stacja Telewizyjna CBS pożegnała zmarłego aktora w poruszającym oświadczeniu.

We are deeply saddened by the passing of David McCallum and privileged that CBS was his home for so many years. David was a gifted actor and author, and beloved by many around the world. He led an incredible life, and his legacy will forever live on through his family and the… pic.twitter.com/1UgOz7pQ8g