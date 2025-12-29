W tym roku TV Republika postawiła mocno na zagranicznych wykonawców. Zgodnie z informacjami ujawnionymi przez Plejadę, w Chełmie wystąpią artyści znani z największych hitów muzyki dance i klubowej. Włoska grupa Corona wykona przebój "The Rhythm of the Night", szwedzka piosenkarka Velvet zaśpiewa m.in. "Rock Down to (Electric Avenue)", "Chemistry" oraz "Fix Me". Nie zabraknie także niemieckiego zespołu Fun Factory z utworem "I Wanna Be with U".

Według informatora serwisu Plejada, zagranicznych artystów będzie więcej niż w ubiegłym roku. Ma to zapewnić jeszcze większą dawkę rozrywki i energetycznego rozpoczęcia nowego roku.

Fancy na sylwestrze TV Republika. Kultowy artysta zagra w Chełmie

Według ustaleń serwisu Plejada, największą muzyczną niespodzianką podczas Sylwestra TV Republika w Chełmie ma być niemiecko-hiszpański piosenkarz Fancy, znany przede wszystkim z legendarnego hitu "Flames of Love" oraz "Lady of Ice". Jego obecność na scenie ma być jednym z najbardziej spektakularnych momentów imprezy i ukłonem w stronę fanów muzyki lat 80.

Polska reprezentacja disco polo. Weekend, Afterparty i inni

Scena sylwestrowa TV Republika w Chełmie nie ogranicza się tylko do zagranicznych gwiazd. Na wydarzeniu pojawi się również silna reprezentacja polskiej muzyki tanecznej. Wśród zaproszonych zespołów disco polo znajdują się takie nazwy jak Weekend, Playboys, Topky, Defis, Afterparty, M.I.G. oraz Bayer Full. To dobrze znane zespoły, które co roku rozgrzewają publiczność podczas największych imprez w kraju.

Występy tych artystów mają zapewnić różnorodność muzyczną i trafić do szerokiej publiczności, łącząc klasyczne brzmienia disco polo z tanecznymi rytmami lat 80. i 90.

Zabawa sylwestrowa w Chełmie będzie prowadzona przez znane twarze TV Republika. W roli konferansjerów wystąpią Anna Popek, Rafał Patyra, Natalia Rzeźniczak oraz Adrian Borecki.

Sylwester TV Republika/Fot. Wojciech Olkusnik/East News

