Tuż za naszą granicą przyspieszają odmrażanie gospodarki! Otwierają galerie handlowe i ogródki piwne

Podczas gdy w Polsce ciągle nie wiadomo, kiedy nastąpią dalsze etapy odmrażania gospodarki, tuż za naszą południową granicą znoszą kolejne ograniczenia. Co więcej, robią to szybciej, niż dotąd zakładali! Jak to możliwe, że Czesi otwierają kolejne sklepy, czy punkty usługowe, a już niebawem chcą otworzyć galerie handlowe i restauracje?

Czeski rząd już jakiś czas temu ogłosił plan odmrażania gospodarki i - w odróżnieniu od rządu polskiego - przedstawił konkretne terminy. Jak pisze eska.pl, teraz okazało się, że można je… przyspieszyć. A to dlatego, że nowych zakażeń koronawirusem systematycznie ubywa. Co i kiedy planują otworzyć nasi południowi sąsiedzi?

Plan odmrażania gospodarki w Czechach

Już przed świętami rząd czeski otworzył część obiektów - m.in. sklepy obuwnicze, papiernicze, dla hobbystów, czy niewielkie obiekty sportowe.

Jak podaje eska.pl, kolejne ograniczenia zostaną zdjęte już w najbliższy poniedziałek, 27 kwietnia. Otwarte zostaną m.in. sklepy o powierzchni do 2.5 tys. m2 oraz siłownie i centra fitness (choć bez możliwości używania szatni i pryszniców), a także bioblioteki, czy szkoły jazdy. Możliwe będzie też wejście do części ogrodów zoologicznych.

Kolejne etapy odmrażania gospodarki również mają konkretne daty:

Już 11 maja planowane jest otwarcie dużych centrów handlowych, salonów fryzjerskich czy kosmetycznych, a także otwarcie ogródków piwnych przy restauracjach. Jedzenie i napoje mają być wydawane przez okienko.

Kolejny etap to 25 maja, kiedy to planowane jest otwarcie restauracji, teatrów, wewnętrznych pawilonów ogrodów zoologicznych i botanicznych. Co więcej, będzie można organizować imprezy kulturalne i sportowe do 50 osób.

Tymczasem, jak przypomina portal oko.press, do piątku w Czechach potwierdzono 7 236 przypadków zarażeń koronawirusem, zmarło 214 osób.

