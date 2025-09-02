W niezwykle poruszającym nagraniu opublikowanym na Instagramie, pierwsza dama Marta Nawrocka samodzielnie zaprosiła Polaków na Narodowe Czytanie 2025. Wydarzenie, które odbędzie się 6 września, będzie czternastą edycją tej ogólnopolskiej inicjatywy i poświęcone zostanie twórczości Jana Kochanowskiego.

Tym razem Marta Nawrocka wystąpiła bez męża. To samotne wystąpienie, odcięte od obecności prezydenta, przykuło uwagę obserwatorów i mediów. Pierwsza dama stanęła na tle bujnej zieleni i kwiatów, na urokliwym mostku, gdzie przy akompaniamencie nokturnu Fryderyka Chopina odczytała fragment klasycznego dzieła.

Fragment Pieśni IX Kochanowskiego w wykonaniu pierwszej damy

W nagraniu Marta Nawrocka zinterpretowała fragment „Pieśni IX” Jana Kochanowskiego. To właśnie słowa „Nie porzucaj nadzieje…” stały się centralnym punktem jej przesłania. Recytując tekst poety, pierwsza dama podkreśliła wagę literatury i zachęciła do wspólnego uczestnictwa w wydarzeniu:

Zapraszam serdecznie państwa na Narodowe Czytanie poezji Jana Kochanowskiego w sobotę, 6 września

Głos Marty Nawrockiej, spokojny i pełen ciepła, poruszył wielu widzów. Słowa poety w jej interpretacji wybrzmiały szczególnie silnie dzięki spokojnej aurze miejsca i tłu muzycznemu autorstwa Fryderyka Chopina.

O ile wcześniejsze zaproszenia do Narodowego Czytania para prezydencka kierowała wspólnie, tym razem głos zabrała wyłącznie Marta Nawrocka. Brak obecności prezydenta nie umknął uwadze obserwatorów, jednak komentarze w mediach społecznościowych szybko skoncentrowały się na wyjątkowości wystąpienia samej pierwszej damy.

Pod filmem zamieszczonym na Instagramie pojawiły się setki entuzjastycznych komentarzy:

Taka Prezydentowa to Duma i Skarb

Fantastyczna pierwsza dama

Taka Pani prezydentowa to marzenie

Po prostu bajka. Tak trzymać pani prezydentowo, jestem z pani bardzo, ale to bardzo dumny

To tylko niektóre z wielu opinii, które pokazują, jak mocno wystąpienie Marty Nawrockiej dotknęło emocji odbiorców.

Sceneria i stylizacja. Pierwsza dama oczarowała Polaków

Polacy przyglądają się nie tylko aktywności, ale również stylizacjom Marty Nawrockiej. Estetyka jej wystąpienia również zasługuje na uwagę. Pierwsza dama wystąpiła w jasnoróżowym garniturze, który idealnie komponował się z kwiatami otaczającymi mostek oraz zielenią drzew w tle. Sceneria została dobrana z niezwykłą dbałością o szczegóły, a każdy element kadru potęgował odbiór emocjonalny przekazu.

Elegancki garnitur, książka w dłoni, i klasyczna muzyka Fryderyka Chopina – to wszystko sprawiło, że wystąpienie miało niemal poetycki wymiar. Nie była to jedynie formalna zapowiedź wydarzenia, ale pełna emocji, osobista zachęta do uczestnictwa w Narodowym Czytaniu Kochanowskiego.

