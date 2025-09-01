Karol i Marta Nawrocki zaskoczyli wszystkich podczas inauguracji roku szkolnego w Wolanowie
Prezydent RP, Karol Nawrocki, wraz z małżonką, Martą Nawrocką, uczestniczyli w oficjalnym rozpoczęciu roku szkolnego 2025/2026 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wolanowie. Ich obecność i przesłanie skierowane do uczniów i nauczycieli wzbudziły liczne emocje.
We wtorek, 1 września o godzinie 9:00 Prezydent Karol Nawrocki wraz z Pierwszą Damą Martą Nawrocką pojawili się w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wolanowie, gm. Wolanów (woj. mazowieckie), biorąc udział w inauguracji roku szkolnego 2025/2026
Prezydent Karol Nawrocki wraz z żoną pojawili się w szkole w Wolanowie
Prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką w ważnym dniu szczególnie dla uczniów i nauczycieli pojawili się w jednej z polskich szkół. Para prezydencka wspólnie z uczniami powitała nowy rok edukacji, uczestnicząc w oficjalnych uroczystościach, które rozpoczęły rok nauki dla wielu pierwszoklasistów.
Dzieciństwo i młodość to wielki ląd, z którego my wszyscy wypływami. Wszyscy jesteśmy wtedy radośni, uczymy się i nabieramy umiejętności, które pomogą nam funkcjonować, gdy będziemy już dorośli
Przyjeżdżając do państwa do Wolanowa, na ziemię radomską, jestem pełen szczęścia. Mimo że rano byłem na Westerplatte, jadę do Wielunia, to chciałem być z wami, razem ze swoją żoną, żeby zobaczyć jak dzięki waszym nauczycielom, dzięki wam i rodzicom, rośnie nasza piękna ukochana ojczyzna - Polska
Karol Nawrocki: "To wy, drogie dzieci, jesteście dziś najważniejsze"
W swoim wystąpieniu prezydent skierował do uczniów wzruszające słowa: "To wy, drogie dzieci, jesteście dziś najważniejsze". Mówił o dzieciństwie jako o "wielkim lądzie", z którego każdy wypływa w dorosłość, oraz podkreślił znaczenie nauki, radości i zdobywania wiedzy dla przyszłości każdego ucznia.
Pierwsza dama Marta Nawrocka dołączyła do życzeń, podkreślając wagę wspólnego doświadczenia:
Kiedy dziecko staje się uczniem, my rodzice również zaczynamy nową drogę.
Marta Nawrocka życzyła uczniom, by ten rok szkolny był czasem odkrywania pasji i talentów oraz by szkoła była miejscem dialogu i bezpiecznej przestrzeni.
