We wtorek, 1 września o godzinie 9:00 Prezydent Karol Nawrocki wraz z Pierwszą Damą Martą Nawrocką pojawili się w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wolanowie, gm. Wolanów (woj. mazowieckie), biorąc udział w inauguracji roku szkolnego 2025/2026

Reklama

Prezydent Karol Nawrocki wraz z żoną pojawili się w szkole w Wolanowie

Prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką w ważnym dniu szczególnie dla uczniów i nauczycieli pojawili się w jednej z polskich szkół. Para prezydencka wspólnie z uczniami powitała nowy rok edukacji, uczestnicząc w oficjalnych uroczystościach, które rozpoczęły rok nauki dla wielu pierwszoklasistów.

Dzieciństwo i młodość to wielki ląd, z którego my wszyscy wypływami. Wszyscy jesteśmy wtedy radośni, uczymy się i nabieramy umiejętności, które pomogą nam funkcjonować, gdy będziemy już dorośli - powiedział prezydent.

Przyjeżdżając do państwa do Wolanowa, na ziemię radomską, jestem pełen szczęścia. Mimo że rano byłem na Westerplatte, jadę do Wielunia, to chciałem być z wami, razem ze swoją żoną, żeby zobaczyć jak dzięki waszym nauczycielom, dzięki wam i rodzicom, rośnie nasza piękna ukochana ojczyzna - Polska - dodał Karol Nawrocki.

Karol Nawrocki: "To wy, drogie dzieci, jesteście dziś najważniejsze"

W swoim wystąpieniu prezydent skierował do uczniów wzruszające słowa: "To wy, drogie dzieci, jesteście dziś najważniejsze". Mówił o dzieciństwie jako o "wielkim lądzie", z którego każdy wypływa w dorosłość, oraz podkreślił znaczenie nauki, radości i zdobywania wiedzy dla przyszłości każdego ucznia.

Pierwsza dama Marta Nawrocka dołączyła do życzeń, podkreślając wagę wspólnego doświadczenia:

Kiedy dziecko staje się uczniem, my rodzice również zaczynamy nową drogę.

Marta Nawrocka życzyła uczniom, by ten rok szkolny był czasem odkrywania pasji i talentów oraz by szkoła była miejscem dialogu i bezpiecznej przestrzeni.

Reklama

Zobacz także: Karol Nawrocki wzruszony łzami nastolatki. Nagranie zaskakuje opinię publiczną

01.09.2025 Wolanow Para prezydencka na inauguracji roku szkolnego w Wolanowie, fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

N/z: Karol Nawrocki, Marta Nawrocka Para prezydencka na inauguracji roku szkolnego w Wolanowie foto. Jastrzebowski/REPORTER EastNews

Para prezydencka na inauguracji roku szkolnego w Wolanowie foto. Jastrzebowski/REPORTER EastNews

Para prezydencka na inauguracji roku szkolnego w Wolanowie foto. Jastrzebowski/REPORTER EastNews