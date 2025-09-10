Rosyjskie drony nad Polską! NATO i Trump reagują na bezprecedensowy incydent

W nocy polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez rosyjskie drony. Według informacji przekazanych przez premiera, "spora część z nich nadleciała bezpośrednio z Białorusi", a trzy zostały zestrzelone. Donald Tusk poinformował, że łącznie odnotowano 19 naruszeń.

To wydarzenie stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i regionu. Jest to eskalacja, która natychmiast przyciągnęła uwagę międzynarodową, w tym struktur NATO oraz Stanów Zjednoczonych.

Bezprecedensowa reakcja NATO na wniosek Polski: Uruchomiono artykuł 4.

W odpowiedzi na naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, NATO wydało oficjalne oświadczenie. Podkreślono w nim, że to pierwszy przypadek, kiedy samoloty NATO podjęły działania przeciwko potencjalnym zagrożeniom w przestrzeni powietrznej państw członkowskich.

Reagowały nie tylko holenderskie i polskie siły zbrojne, ale także niemieckie oraz włoskie. Rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał, że NATO uruchomiło artykuł 4. paktu północnoatlantyckiego.

Ten artykuł umożliwia pilne konsultacje między państwami członkowskimi sojuszu w sytuacji, gdy jeden z krajów uzna, że zagrożona jest jego integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo. Choć art. 4 nie jest mechanizmem obronnym w rozumieniu art. 5, jego uruchomienie świadczy o bardzo poważnym traktowaniu sytuacji.

Solidarność i wsparcie dla Polski wyrazili już m.in. prezydent Węgier Victor Orban, premier hiszpanii Pedro Sanchez, prezydent Rumunii Nicusor Dan.

Donald Trump zabrał głos po naruszeniu przestrzeni powietrznej Polski przez rosyjskie drony

Na sytuację błyskawicznie zareagował prezydent USA Donald Trump, który w serwisie Truth Social opublikował dość enigmatyczny komentarz, który najprawdopodobniej jest zapowiedzią jego rozmowy z prezydentem RP Karolem Nawrockim.

Co jest z Rosją, która narusza polską przestrzeń powietrzną dronami? No to ruszamy! napisał Trump w mediach społecznościowych.

Według informacji przekazanych przez przedstawicielkę Białego Domu, Donald Trump planuje jeszcze w środę przeprowadzić rozmowę telefoniczną z prezydentem Polski. Warto przypomnieć, że Karol Nawrocki podjął decyzję w sprawie Rady Bezpieczeństwa Narodowego po rosyjskiej prowokacji.

Również w środę premier Donald Tusk ma rozmawiać z szefem rządu Holandii oraz kanclerzem Niemiec. Natomiast wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał z ministrami obrony: Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemiec, Włoch, Finlandii, Słowacji, Czech, Litwy, Łotwy i Ukrainy.

Wszyscy zapewnili o wsparciu dla naszych zdecydowanych działań przekazał.

