Tusk: "Nawrocki ma związki ze światem przestępczym" – nadchodzą kolejne zaskoczenia

W programie „Fakty po Faktach” wyemitowanym na antenie TVN24 Donald Tusk odniósł się do postaci Karola Nawrockiego, kandydata popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość na urząd prezydenta. Premier nie przebierał w słowach, jasno stwierdzając, że Nawrocki posiada „bezpośrednie związki ze światem przestępczym”. Wypowiedź ta padła w kontekście oceny wiarygodności i uczciwości kandydatów startujących w wyborach prezydenckich, a także w odpowiedzi na pytania dotyczące przyszłych ruchów rządu w kontekście przeciwdziałania patologiom w życiu publicznym.

Premier nie przedstawił konkretnych dowodów na potwierdzenie swoich zarzutów, ale jego ton i sposób formułowania wypowiedzi sugerowały, że ma dostęp do informacji, które wkrótce mogą zostać upublicznione. Oskarżenia te są szczególnie istotne w kontekście zbliżających się wyborów prezydenckich i mogą mieć poważny wpływ na postrzeganie kandydata PiS przez opinię publiczną.

Tusk stwierdził, że kandydat popierany przez PiS „poszedł do pana Mentzena, podpisał wszystko”. Później podkreślił, że „to nie jest zwykła kampania, to nie jest zwykła sytuacja”. Premier przyznał, że w ciągu najbliższych dni na jaw mogą wyjść kolejne sensacyjne doniesienia na temat Karola Nawrockiego.

Szef rządu potwierdził i dodał, że „kolejne informacje, które będą pokazywały, na czym polega ta stawka (przyp. red – wyborów)”.

W rozmowie z Piotrem Kraśką w „Faktach po Faktach” premier oświadczył, że jego zdaniem Karol Nawrocki ma bliskie powiązania ze środowiskami przestępczymi. Zaznaczył, że kandydat na prezydenta popierany przez PiS nie jest w stanie zdementować tych doniesień i nie powinien ubiegać się o najwyższy urząd w państwie. Warto przypomnieć, że podczas wywiadu w studiu Sławomira Mentzena pojawiło się pytanie, czy Karol Nawrocki brał udział w ustawkach kibolskich.

Kampania, postulaty, to wszystko właściwie przestaje mieć istotne znaczenie, kiedy mówimy o tak zasadniczym wyborze. Jest 2025 rok. Tam (przyp. red – w Ukrainie) jest wojna, tu te wyzwania są naprawdę kosmiczne, szanse są kosmiczne. I nagle Kaczyński wystawia kogoś, o kim mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem: to jest ostatnia osoba w życiu publicznym, która powinna się ubiegać o urząd prezydenta

Piotr Kraśko dopytał Donalda Tuska, czy uważa, że Karol Nawrocki miał kontakty z gangsterami. Premier powiedział, że kandydat w drugiej turze wyborów prezydenckich miał kontakt z osobami skazanymi za brutalne przestępstwa, w tym „członkami świata przestępczego w Trójmieście”.

Mamy do czynienia ze światem przestępczym w Trójmieście, od lat. Mamy sytuację z bliskimi towarzyszami podróży pana Nawrockiego, którzy są znani z tego, że porywali kobiety, zakładali worek na głowę, szantażowali trzy dni, czy ileś tam dni trzymali przykute do kaloryfera na przykład, żeby zmieniła zeznania. To jest takie środowisko, to jest takie towarzystwo. Nie wiem, czy trzeba więcej słów

przekazał szef rządu.