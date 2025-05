Już 1 czerwca odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich. W ostatnim i decydującym starciu zmierzą się Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej i Karol Nawrocki, kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość. Który z kandydatów w tej chwili mógłby liczyć na więcej głosów wyborców? Są najnowsze sondaże przed wyborami.

Sondaże przed drugą turą: remis czy przewaga?

Zgodnie z najnowszymi danymi, walka o prezydenturę w Polsce wchodzi w decydującą fazę. Druga tura odbędzie się 1 czerwca 2025 roku. Według sondażu Opinia24 dla TVN24, Karol Nawrocki uzyskał 47% poparcia, a Rafał Trzaskowski – 45%. Z kolei sondaż Ipsos dla TVP Info wskazuje na dokładny remis – po 47% dla obu kandydatów. Wyniki te pokazują, że żaden z polityków nie może być pewny zwycięstwa.

Frekwencja i mobilizacja wyborców

W nadchodzącej drugiej turze ogromne znaczenie będzie miała frekwencja oraz mobilizacja elektoratu. Choć żaden z sondaży nie wskazuje konkretnych danych o spodziewanej frekwencji, to wyrównane wyniki zmuszają obie strony do intensyfikacji działań kampanijnych. Każdy głos może okazać się decydujący.

Strategie kampanii obu kandydatów

Kampania wyborcza wchodzi w decydującą fazę. Obaj kandydaci – Rafał Trzaskowski, reprezentujący Koalicję Obywatelską, oraz Karol Nawrocki, kandydat wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość – intensyfikują swoje działania. Sondaże nie dają przewagi żadnej stronie, co zmusza sztaby do zwiększenia aktywności w terenie oraz w mediach. W miniony czwartek Karol Nawrocki spotkał się ze Sławomirem Menztenem i podczas debaty zorganizowanej w sieci odpowiedział m.in. na pytanie o słynną już kawalerkę. Z kolei w najbliższą sobotę dojdzie do spotkania Sławomira Mentzena z Rafałem Trzaskowskim.

Idę tam, bo dzięki temu będę mógł pośrednio porozmawiać z wyborcami Sławomira Mentzena, (...). To od Sławomira Mentzena zależy, o czym będziemy rozmawiali. Myślę, że w większości kwestii się dogadamy mówił Trzaskowski w ''Faktach po Faktach

Jak myślicie, który z kandydatów ostatecznie otrzyma najwięcej głosów poparcia w drugiej turze wyborów?

