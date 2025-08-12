Kasia Nawrocka to siedmioletnia córka Karola Nawrockiego, nowo zaprzysiężonego prezydenta Polski. Podczas oficjalnej uroczystości zaprzysiężenia pod Pałacem Prezydenckim, dziewczynka była obecna u boku swoich rodziców: ojca oraz pierwszej damy, Marty Nawrockiej. To właśnie jej obecność oraz niezwykłe zachowanie sprawiły, że oczy wszystkich zwróciły się w jej stronę.

Od samego początku uroczystości Kasia Nawrocka przyciągała uwagę przede wszystkim swoim zachowaniem pełnym naturalności i wdzięku. Jej obecność została szybko zauważona przez media i komentatorów, a szczególne słowa uznania wypowiedział wujek prezydenta. Waldemar Nawrocki w rozmowie z mediami zdradził, co powiedziała mu 7-letnia Kasia.

Tak córka prezydenta zwróciła się do swojego wujka

Podczas ceremonii zaprzysiężenia Karola Nawrockiego, Kasia zaprezentowała się w białej sukience z kokardką i falbanką. To właśnie Kasia Nawrocka skradła show, gdy przed Pałacem Prezydenckim nowego prezydenta witał Andrzej Duda. Teraz wujek Karola Nawrockiego w rozmowie z Super Expressem ujawnił, co usłyszał od Kasi tuż przed zaprzysiężeniem Nawrockiego.

Kasia podeszła do mnie przed zaprzysiężeniem i pyta: ''Wujo, ty krawat masz czy nie? Jak nie masz krawata, to musisz rozpiąć koszulę!'' Mówię panu, już kolejne pokolenie królewskie i prezydenckie nam rośnie. O Kasi nie da się mówić źle. Ona jest fantastyczna, a Karol jest w niej rozkochany! wspomina Waldemar Nawrocki.

"To druga pierwsza dama!". Wujek prezydenta nie kryje zachwytu

Waldemar Nawrocki, trener boksu i pierwszy szkoleniowiec nowego prezydenta, nie szczędził pochwał wobec swojej małej bratanicy. W rozmowie z dziennikarzami podkreślał:

Ona ma geny królewskie! Kasia jak druga pierwsza dama chodziła obok rodziców wyznał dla Super Expressu.

Wujek Karola Nawrockiego nie ukrywa, że jest zachwycony córką prezydenta. Sam moment zaprzysiężenia Karola Nawrockiego wywołał ogromne emocje u jego bliskich. Waldemar Nawrocki w rozmowie z Super Expressem wspomina ten dzień jako jedno z najpiękniejszych doświadczeń w życiu: „Było wspaniale. Jak mnie pan o to pyta to mam ciarki i łzy wzruszenia mi do oczu napływają. Nie wiem, jak wygląda niebo, ale dla mnie to było jeszcze lepsze niż niebo”. Szczególne wrażenie wywarła na nim msza święta w intencji prezydenta. Jak przyznał, mimo że regularnie uczęszcza do kościoła, to ten moment był dla niego czymś wyjątkowym.

