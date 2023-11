Już za dwa miesiące w Tel Awiwie odbędzie się 64. Konkurs Piosenki Eurowizji 2019. Polskę w tym roku będzie reprezentować zespół Tulia, który kilka dni temu został nagrodzony Fryderykiem za fonograficzny debiut roku. Zespół rywalizował z Roksaną Węgiel, która to w ubiegłym roku zajęła 1. miejsce w Eurowizji Junior. Czy Tulia powtórzy sukces nastolatki? Koniecznie zobacz, z kim zespół będzie rywalizował! Ma szansę?

Eurowizja 2019 - reprezentanci

Tulia na 64. Konkursie Piosenki Eurowizji 2019 zaśpiewa utwór "Fire of love", czyli "Pali się". Wideo w serwisie YouTube do tej pory obejrzano ponad 1 mln 300 tys. razy. Nie wszystkim internautom piosenka przypadła do gustu. Ale nie brakuje też pozytywnych komentarzy, motywujących dziewczyny do walki.

To jeden z najmocniejszych i najbardziej energetycznych numerów na płycie. Niektórzy słyszą w nim rockowe brzmienia inspirowane twórczością Led Zeppelin, czy dźwięki znane z płyt The White Stripes. Tym utworem, Tulia po raz kolejny udowadnia, że nie boi się eksperymentować, łącząc mocny rockowy klimat z elementami folku. Pomysł na klip inspirowany był nominowanym do Oscara filmem Pawła Pawikowskiego - "Zimna wojna" - czytamy w opisie na YouTubie.

Aby dostać się do finału (18 maja) Tulia będzie musiała wraz z innymi 9 innymi państwami wyjść z grupy. Zespół zmierzy się ze Słowenią, Białorusią, Czechami, Czarnogórą, Cyprem, Serbią, Finlandią, Węgrami, Estonią, Portugalią, San Marino, Islandią, Gruzją , Australią, Belgią i Grecją.

W drugim półfinale o miejsce w dziesiątce powalczą: Szwajcaria, Szwecja, Irlandia, Austria, Mołdawia, Łotwa, Rumunia, Dania, Armenia, Albania, Azerbejdżan, Macedonia, Norwegia, Rosja, Holandia, Chorwacja, Litwa i Malta.

Według bukmacherów mocnymi rywalami Tuli są Cypr, Islandia, Grecja i Portugalia. Polki na ten moment mają 1 proc. szans na wygraną i w całym zestawieniu zajmują 30. miejsce na 41 państw.

Automatycznie w finale znalazły się takie państwa jak Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania i gospodarz imprezy Izrael. Czy Tulia ma szansę zwyciężyć? Zobaczcie poniżej największych rywali Tuli!

Islandia:

Grecja:

Portugalia:

Cypr:

Czy zespół Tulia odniesie sukces?