Już dziś wieczorem, we wtorek 14 maja odbędzie się pierwszy półfinał Eurowizji. Za kilka godzin poznamy artystów, którzy będą walczyć o zwycięstwo w wielkim finale międzynarodowego konkursu (finał odbędzie się 18 maja). Czy do finału przejdzie również zespół Tulia? Zespół, który reprezentuje nasz kraj zaśpiewa piosenkę "Pali się (Fire of love)".

Polskie reprezentantki już od kilku dni przygotowują się do występu na Eurowizji. Za nimi pierwsze próby techniczne i spotkania z dziennikarzami. Czy dziś zachwycą swoim głosem? My mocno trzymamy kciuki za ich sukces! Tymczasem zobaczcie, jak rozpoczęła się ich kariera i czym wcześniej zajmowały się Tulia, Joanna, Patrycja i Dominika z zespołu Tulia!