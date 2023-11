Tulia na pewno będzie zapamiętana na festiwalu Eurowizji w 2019 roku! Takich strojów nie ma bowiem żaden inny reprezentant. Jak zaś dziennikarze zagraniczni oceniają Polki po pierwszej próbie? Polskie strony poświęcone Eurowizji donoszą, że bardzo pozytywnie, większość sugeruje, że Tulia bez problemu awansuje do finału konkursu. Ich występ jest jeszcze jednak do dopracowania:

Ze względu na dość specyficzne nakrycie głowy, które jest przez wokalistki ściągane w trakcie występu, dochodzi do problemów z odsłuchami i wszystko to będzie musiało być jeszcze dopracowane, ale już podczas drugiego występu Tulia brzmiała zdecydowanie lepiej niż za pierwszym razem. Dodatkowo reprezentantki Polski będą rytmicznie klaskać i widzowie na pewno zrobią to razem z nimi. - czytamy na dziennik-eurowizjny.pl