Już 14 maja Tulia po raz pierwszy stanie na eurowizyjnej scenie. Podczas pierwszego półfinału polskie reprezentantki wykonają utwór "Pali się (Fire of Love)". Wokalistki mają za sobą próby, na których udało nam się zobaczyć, w jakich kreacjach pojawią się na scenie. A są one naprawdę imponujące - każda z nich będzie miała na głowie piękną koronę, przykrytą na początku czerwoną woalką. Do tego czerwone gorsety i kolorowe prążkowane spódnice.

A jak wokalistki z zespołu Tulia wyglądają na co dzień - bez scenicznych, ludowych strojów i mocnego makijażu? Zobaczcie zdjęcia!