Polski show-biznes zdominowały ostatnio szczegółowe doniesienia o mrocznej przeszłości Dagmary Kaźmierskiej. Do tej pory jedynie syn okazał jej wsparcie. Teraz o całą sytuację został zapytany Marcin Hakiel, który przecież dopiero co był jej partnerem w "Tańcu z gwiazdami" i z uśmiechem nazywał ją "królową". Afera przekreśli ich znajomość?

Marcin Hakiel odcina się od Dagmary Kaźmierskiej?

W ostatnich tygodniach Dagmara Kaźmierska królowała na pierwszych stronach gazet i nikt nawet nie przypuszczał, że za moment to eskaluje i to przez tak skandaliczne doniesienia. Dopiero co kolorowa prasa prześcigała się w kolejce po wywiad z nią, a Polsat zapowiadał kolejny sezon programu "Dagmara szuka męża". Tymczasem portal Goniec.pl ujawnił koszmarne szczegóły śledztwa, jakie przed laty prowadzono przeciwko Kaźmierskiej.

Ta bowiem spędziła 14 miesięcy w więzieniu za sutenerstwo, działanie w zorganizowanej grupie przestępczej i przymuszanie do prostytucji. Teraz dowiedzieliśmy się, jakie piekło zgotowała swoim pracownicom! Jedna z nich wyjawiła w trakcie przesłuchań, że była przez samą Dagmarę bita, a kolejnej ta groziła odebraniem dziecka. W prowadzonym przez nią domu publicznym karą za nieposłuszeństwo miał być również gwałt.

Ktoś zobaczył, że chcę wyjść i zadzwonił po Dagmarę. Wtedy pierwszy raz mnie pobiła. Krzyczała, szarpała za włosy, biła z otwartej ręki, po brzuchu, ale tak, by nie zostawić śladów na twarzy. Jak skończyła, to syknęła, że jak odejdę, to i tak mnie znajdzie i wtedy pokaże mi, że nie jest tak słodziutka i milutka, na jaką wygląda - zeznała jedna z ofiar.

Ujawnienie takich informacji wywołało ogromną aferę, a internauci natychmiast zmieszali Kaźmierską z błotem. Póki co jednak niewiele twarzy show-biznesu odniosło się do sprawy i jedynie Conan Kaźmierski okazał matce wsparcie. Redakcja Faktu skontaktowała się więc z Marcinem Hakielem z prośbą o komentarz.

W końcu to on miał okazję spędzić z Dagmarą ostatnie tygodnie i wyglądało na to, że bardzo przypadli sobie do gustu. Podczas prób do "Tańca z gwiazdami" nie brakowało wspólnych wygłupów, a Marcin nazywał ją "królową". Tymczasem w temacie tak głośnej afery nie miał za wiele do powiedzenia.

Bez komentarza - stwierdził krótko dla Faktu.

Nie wiadomo więc, czy po ujawnieniu mrocznych sekretów z przeszłości Kaźmierskiej Hakiel w ogóle się z nią kontaktował. Milczą póki co również pozostałe gwiazdy "TzG", w tym Roxie Węgiel, która otrzymała od Dagmary ogromne wsparcie.

