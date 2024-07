Na początku grudnia redakcja "Glamour" poinformowała na swoim Facebooku, że po raz pierwszy w historii "Top Model" do sprzedaży nie koniecznie trafi okładka zaprezentowana podczas finału. Dla fanów Osi Ugonoh była to dobra okazja do zapoznania się z innymi zdjęciami wykonanymi podczas sesji na Fuerteventurze. Magazyn ostatecznie pokazał trzy wersje. Przypomnijmy: Trzy okładki Osi dla Glamour. Która najlepsza?

Co ciekawe, najmniejszym zainteresowaniem cieszyła się okładka, która poniekąd przyniosła Osi zwycięstwo. W naszym sondażu uznaliście za najlepszą propozycję nr 3 - drapieżną modelkę z uśmiechem od ucha do ucha. Sonda cieszyła się dużym powodzeniem nie tylko na naszej stronie ( ponad 11 tysięcy oddanych głosów! ), ale też na stronie "Glamour".

Jak udało dowiedzieć się AfterParty.pl, ostatecznie zdecydowano, że do sprzedaży od piątku trafią wszystkie trzy okładki. Ciężko było wybrać najlepszą, ponieważ głosy w decyzyjnej ankiecie były mocno wyrównane, dlatego podjęto decyzję, która może być przełomowa dla kolejnych sezonów show TVN.

Wracając do tematu raz jeszcze, która okładka waszym zdaniem jest najlepsza?

