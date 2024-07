1 z 10

Za nami finał czwartej edycji "Top Model", która do historii przeszła z kilku powodów. Po pierwsze udział w niej wzięli mężczyźni, po drugie wygrała ją ciemnoskóra modelka, a po trzecie... No właśnie, a po trzecie "Glamour" przygotował trzy wersje okładki ze zwyciężczynią. Być może do sprzedaży trafi inna niż ta, którą zaprezentowano podczas finału show. Jak to możliwe?

Redakcja poinformowała czytelników na oficjalnej stronie, że ma spory problem z wybraniem najlepszego zdjęcia Osi Ugonoh i z tej okazji zachęca do pomocy poprzez internetowe głosowanie. W akcję zaangażowała się także sama Osi:

Kochani !!!!

Mam do Was taka sprawe , sa trzy wersje mojej okladki i teraz Wy macie szanse zdecydowac ktore zdjecie chcecie na okladce Glamour'a , wiec glosujcie na stronie Glamour!

Na glamour.pl zajawiono trzy okładki, każda w innym stylu. Pokazują one jak plastyczną modelką jest Osi, i co ważniejsze, utwierdzają w przekonaniu, że Polacy dokonali właściwego wyboru. Wbrew temu, co twierdzi finalistka trzeciej edycji, Marcela Leszczak. Przypomnijmy: "Polacy, wstydźcie się!"

Która okładka ostatecznie trafi do sklepów? Na razie głosowanie trwa, ale zapewne nie potrwa ono długo, bowiem już 18 grudnia styczniowy numer z Ugonoh będzie w sprzedaży.

