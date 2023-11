Agnieszka i Piotr nigdy nie ukrywali, że połączyło ich ogromne uczucie. Piotr Woźniak-Starak mówił otwarcie w "Uwaga! TVN".

Z Agnieszką miłość od pierwszego wejrzenia? To jest to coś nawet głębszego, bo mówią o nas stare dusze. Mamy coś takiego, że bardzo dobrze się rozumiemy. Agnieszka to nie tylko jest uroda. To co ona ma, to jest to, co ja mam. Jest trochę takim wolnym duchem – powiedział Piotr.