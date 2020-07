Lato w pełni, czas na wakacyjny makijaż, w którym główną rolę będą grać... usta! Do stworzenia tego tematu zainspirowała nas Wiktoria Gąsiewska, która opublikowała swoje zdjęcie na Instagramie. Główne skrzypce w jej przypadku grają właśnie piękne, pełne usta w kolorze krwistej czerwieni. Patrząc na zdjęcie Wiktorii, sama zapragnęłaś postawić na intensywny kolor ust? Nic dziwnego, bo my również tego chcemy! Jednak kiedy stawiamy na taki mocny kolor, musimy wybrać pomadkę lub szminkę, która przetrwa minimum kilka godzin bez poprawek. Postanowiliśmy przetrząsnąć drogeryjne sieciówki, m.in. Rossmanna, Hebe czy Superpharm w poszukiwaniu tej idealnej pomadki i... nie udało nam się znaleźć tylko jednej, znaleźliśmy aż 5! Którą z nich wybierzesz?

Zobacz także: Z tą kredką do brwi z Rossmanna nie sposób przesadzić. Gwarantuje szybki, naturalny efekt i jest przeceniona o 45 proc.

Wiktoria Gąsiewska pochwaliła się makijażem wykonanym przez Eweliną Krasoń. W jej makijażu najważniejsze okazały się krwiste usta. Seksownie! Idealnie na lato!

Zobacz także: Pomadka z Rossmanna działa identycznie jak ta z Huda Beauty, a kosztuje 3 razy mniej!

1. Trwała pomadka płynna Matt Pro Ink od Catrice, 21,99 zł

Mat. pras. Catrice

2. L'Oréal Paris, BRILLIANT SIGNATURE. Piękna intensywna czerwień w połączeniu z trwałością to strzał w dziesiątkę na lato! 68,99 zł

3. Idealny efekt matowych ust bez poprawek? Teraz to możliwe! Supertrwała szminka AVON Power Stay pozostanie na ustach przez 16 godzin.

Mat. pras. Avon

4. GOLDEN ROSE Long Stay w pięknym różowym kolorze, cena to ok. 15 zł

5. Maybelline Superstay Matte Ink, cena to ok. 20 zł

6. Eveline Oh! My Lips Zestaw do makijażu ust, 17,99 zł