Anna Lewandowska jest bardzo aktywną użytkowniczką mediów społecznościowych. Ostatnio trenerka opublikowała zdjęcie z córką i fani po raz kolejny zobaczyli dziewczynkę siedzącą tyłem. Części Internautów to się nie spodobało i nawet zarzucili sportsmence, że wstydzi się własnej córki.

Teraz Anna Lewandowska zamiast publikowania kolejnego Instastories postanowiła odpowiedzieć na pytania swoich fanów na Instagramie - między pytaniami o dietę i treningi. Ale znów pojawił się temat twarzy Klary. Zobaczcie, co odpowiedziała trenerka.

Anna Lewandowska chętnie odpowiadała na pytania swoich obserwatorów na Instagramie. Mówiła o swojej diecie, słabościach, treningach, aż pojawił się temat jej córki. Jeden z Internautów zadał pytanie, które pojawia się na Instagramie pod każdym zdjęciem trenerki z Klarą:

Anna Lewandowska, mimo że ten temat jest poruszany po raz kolejny odpowiedziała i poprosiła też o uszanowanie ich wspólnej decyzji:

Lewandowscy już wielokrotnie tłumaczyli się ze swojej decyzji i wyjaśniali, dlaczego nie publikują twarzy Klary w mediach społecznościowych. Zawsze podkreślają się, że rodzinne zdjęcia są do ich prywatnego albumu, ale zdają sobie sprawę, że ich fani oczekują od nich, że zdradzą jakąś część życia prywatnego, dlatego publikują wspólne zdjęcia, pokazują jak spędzają wakacje i bawią się z dzieckiem.

Robert Lewandowski jakiś czas temu w wywiadzie dla Party.pl dobitnie wyjaśnił, dlaczego razem z Anną podjęli decyzję, aby chronić wizerunek córki:

A jeśli chodzi o Klarę to wyszliśmy z takiego założenia, że może jak będzie troszkę starsza i będzie bardziej świadoma to może sama zdecyduje czy będzie chciała czy nie i to też z tego wynikało. No nie chcemy też... Wiadomo, że czasami rodzice chcą dobrze dla dziecka a tak naprawdę z biegiem czasu albo po jakimś czasie powoduje, że jednak pewne decyzje spowodowały, że dziecko nie jest zadowolone. Zobaczymy. Na dzień dzisiejszy taką podjęliśmy decyzję. Czy kiedyś to się zmieni? Nie powiem tego teraz” - mówił nam Robert Lewandowski.