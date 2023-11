Anna Lewandowska często publikuje zdjęcia z córką. Zabiera ją ze sobą w podróże, na siłownie, a ostatnio Klara Lewandowska wystąpiła nawet w roli "trenerki", naśladując zachowanie mamy na obozie treningowym Ani w Dojo Stara Wieś. Teraz znów gwiazda pokazała zdjęcie z dziewczynką z siłowni z racji rozpoczęcia szkoły i poruszyła temat zdrowych przekąsek dla dzieci. Standardowo jednak to Klara skradła całe zdjęcie. Dziewczynka jest naprawdę urocza, a ta fryzura... Sami spójrzcie!

Anna Lewandowska opublikowała na Instagramie zdjęcie z Klarą na sali treningowej i poinformowała, że na jej blogu czekają już nowe przepisy na smaczne potrawy dla dzieci idealne do szkoły. Dodała też kilka słów o kompletowaniu wyprawki. Jednak największym zainteresowaniem cieszy się postać małej Klary. Dziewczynka w dwóch kucykach wygląda uroczo. A pod zdjęciem znów pojawiły się krytyczne komentarze, że Anna Lewandowska nie pokazuje twarzy Klary. Internauci zarzucają trenerce nawet to, że wstydzi się córki:

Na tym nie koniec! Inni wprost piszą, że przecież ktoś inny może zrobić zdjęcie dziewczynce i je udostępnić w Internecie:

Fanki trenerki bronią jej decyzji, podkreślając, że Anna Lewandowska po prostu dba o prywatność i bezpieczeństwo dziecka:

Dodają też, że uczestniczy obozów pewnie wiedzą, żeby nie upubliczniać wizerunku Klary i tłumaczą, że dziecko przecież nie jest osobą publiczną. Okazuje się jednak, że twarz Klary nie jest zakrywana na niemieckich portalach:

chodzi o to, że dopóki nie pokazują twarzy w mediach to Klara nie jest osobą publiczną i każda gazeta/portal musi również zasłaniać jej twarz. Gdyby na to pozwolili to jej buzia byłaby wszędzie. I to rozumiem, natomiast nie rozumiem dlaczego w Polsce nie można upubliczniać wizerunku Klary a w Niemczech zdjęcia z widoczną twarzą są dostępne. Pomimo ukrywania twarzy można bez problemu znaleźć w necie jak wygląda Klara.