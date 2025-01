Zaledwie kilka dni temu bawiliśmy się na imprezach sylwestrowych i witaliśmy Nowy Rok. Teraz okazuje się, że rok 2025 chociaż dopiero co się rozpoczął to już dał się we znaki Sandrze Kubickiej. Modelka jeszcze niedawno cieszyła się z przeprowadzki do wymarzonego domu pod miastem, a teraz poinformowała o serii nieprzyjemnych wydarzeń.

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia Sandra ogłosiła radosne wieści i nie ukrywa wzruszenia, gdy ogłaszała, że razem z rodziną w końcu przeprowadziła się do nowego domu na wsi. W minione święta modelka razem z mężem, synem i resztą rodziny świętowali razem wyjątkowy dla nich czas, a później Sandra Kubicka razem z Baron razem powitali Nowy Rok. Aleksander Baron w szczerym wpisie na Instagramie napisał wówczas, że właśnie ze względu na rodzinę zrezygnował z występów na scenie żeby z żoną i synkiem przywitać Nowy Rok w domowym zaciszu.

To był najważniejszy rok w moim prywatnym życiu. Zostałem tatą Leonarda, mężem Sandry i wprowadziliśmy się do naszego nowego wymarzonego domu. W zawodowym życiu było równie gęsto. 15 sezon The Voice of Poland, 8 sezon The Voice Kids, letnia trasa Afromental, jesienna trasa muzyki filmowej z orkiestrą, zimowe obchody XXlecia Afromental. Więcej mnie nie było niż byłem. Dlatego zdecydowałem, że dzisiejszy wieczór spędzam z moją rodzinką w naszym nowym domu. Oczywiście oglądamy Sylwestra z Dwójką bo o 21:45 zagrają dla Was moi Bracia z Afromental, których kocham za wyrozumiałość

pisał Baron.