Zara ogłosiła wiosenne wyprzedaże online 2020 nawet do -50 proc.! Oto 7 hitów za mniej niż 100 złotych

Zara ogłosiła wyprzedaże na wiosnę 2020 - co prawda jeszcze niepełną, ale w zakładce "Special Prices" już teraz możecie znaleźć prawdziwe perełki nawet za mniej niż 50 procent pierwotnej ceny. My tam zajrzeliśmy i już na pierwszej stronie znaleźliśmy totalny hit, który chwilę później znalazł się w naszym wirtualnym koszyku... Ale na tym nie poprzestaliśmy, bo okazała się że Zara przeceniła nie tylko sukienki, ale i masę torebek, najmodniejszych w tych sezonie jeansów slouchy, pięknych butów na obcasie czy joggerów w sportowym stylu. Specjalnie dla was zrobiliśmy wyprzedażowy przegląd Zary - zobaczcie poniżej 7 prawdziwych perełek z Zary za mniej niż 100 złotych.

1. Oficjalnie przedstawiamy wam nowy hit z Zary! Oto piękna kwiecista sukienka midi z pięknymi bufiastymi rękawami i najpiękniejszym na świecie dekoltem na plecach. Piękna wiosenna sukienka kosztowała jeszcze niedawno w Zarze 199 złotych. Teraz została przeceniona na 89,90 zł! To naprawdę dobra okazja, bo przecena sięgnęła więcej niż 50 procent.

2. Ale to nie koniec wyprzedaży, w Zarze znajdziecie również inne perełki. My wypatrzyliśmy drapowaną satynową sukienkę w kolorze delikatnego różu. Została przeceniona ze 139 na 69 złotych.

3. Torba typu shopper dostępna w kilku kolorach: czerwonym i karmelowym. Kosztuje 69 złotych (wcześniej 119 zł)

4. Spodnie typu slouchy o szerokim kroju.

5. Joggery ze sztucznej skóry, kosztowały 109 złotych, teraz kupicie je za 59 zł.

6. Piękna luźna sukienka z dekoltem w serek. Kosztowała w Zarze 139 złotych, teraz możecie ją mieć za 69 zł.

7. Buty na obcasie z odkrytą piętą - mogą być wasze za 69 złotych (wcześniej 119 zł). Skusicie się?