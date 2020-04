Odcienie nude, beże, bardzo delikatne brązy, przygaszone kolory ziemi... To te kolory w najbliższym czasie będą nas uspokajać, dlatego kolor nude powinien zdecydowanie znaleźć się w naszej szafie. Dlaczego? Beż to jedna z najbardziej klasycznych i neutralnych barw. Kochamy go za to, że zawsze wygląda niezwykle elegancko i sprawia, że look w tym kolorze, zwłaszcza w połączeniu z odpowiednimi dodatkami będzie wyglądał luksusowo. Beż to również idealne tło do bawienia się innymi kolorami i fakturami - do beżu tak naprawdę możesz dodać każdy kolor, np. klasyczną czerń czy odjechaną limonkową żółć.

Zobacz także: Te spodnie opanowały Instagram! Każda influencerka już je ma

Tak naprawdę, jeśli nie masz w szafie minimum jednej rzeczy w korze beżowym, koniecznie musisz to zmienić. Projektanci od kilku (a nawet kilkunastu) sezonów przekonują, że beżowy dodatek lub ubranie jest jak "mała czarna" - to totalny must have w szafie każdej kobiety!

Zobacz także: Trendy wiosna 2020. H&M wyprzedaje hitową sukienkę z Instagrama!

Poniżej przedstawiamy wam 14 propozycji w beżowych kolorach - zarówno ubrań, jak i dodatków. Na co się skusisz?

Zobacz także: Małgorzata Socha już ma najmodniejsze spodnie na wiosnę 2020! Uwaga, to ryzykowny model

1. Piękna sukienka Oh! Zuza - jak wszystko w kolorze piaskowym! Jest boska i kosztuje 265 złotych.

2. Bluza z golfem i spódnica - wszystko oczywiście w kolorze beżowym! Reserved, 55,99 zł i 39,99 zł.

3. Piękna koszula nocna z koronką, oczywiście w beżowym kolorze, Vanilla z serii ight&day Lily Summer. Może być wasza za 225 złotych.

4. Sloggi, ZERO Feel Top in Coral (139,90 zł) i bandażowy top ZERO Feel Lace Bandeau in Indian Summer (139,90 zł).

5. Sneakersy BIG STAR, kupisz je za 239 złotych (przecenione z 299 zł)

6. Klasyczne beżowe body z elastycznego materiału, Zara, 59,99 zł

7. Krótki kardigan 69,99 zł, House

8. Diverse, piękna dwurzędowa beżowa sukienka, 139, 99zł

9. Bawełniany kombinezon z paskiem 99,99 zł, Sinsay

10. Beżowe botki CARINII, 328,30 zł - przecenione z 469 złotych (musisz tylko wpisać na stronie eobuwie.pl kod STYLOWE). Promocja trwa od czwartku (02.04) do wtorku (07.04).

11. Dopasowana sukienka Misha, 99 zł

12. Bluza Shanghai, Sinsay, 49,99 zł

Taką samą bluzę ma m.in. Szymon Reich z „Hotelu Paradise”.

13. Krótki dżersejowy top 29,99 zł, H&M

14. Na koniec totalny must have w beżowym kolorze - to piękne dresy marki Arustamian, 120 zł