Trendy wiosna 2020. Lidl sprzedaje totalny hit Instagrama! Ta spódnica to najmodniejszy model

Szukacie idealnej spódnicy na wiosnę 2020? Lidl sprzedaje dokładnie to, czego szukałaś - to plisowana spódnica midi w kolorze pudrowego różu. To niezwykle popularny model wśród kobiet, który z pewnością przyciąga spojrzenia. Plisowane spódnice są totalnym hitem m.in. na Instagramie. Ten model będzie dostępny w sklepach stacjonarnych i sklepie online Lidla od poniedziałku, 23 marca.

Jak i z czym nosić plisowaną spódnicę?

Plisowaną spódnicę z Lidla możecie założyć do pracy, na spacer lub nawet na romantyczną randkę. Ten model bardzo się lubi z klasycznymi białymi sneakersami (tymi kolorowymi również!), botkami na słupku, szpilkami lub... trampkami! Pasują do niej proste golfy, ażurowe sweterki lub po prostu koszule. Możliwości jest wiele!

Plisowana spódnica w kolorze pudrowego różu to totalny hit wiosny 2020!

Oto kilka ispiracji z Instagrama, które podpowiedzą wam jak nosić plisowane spódnice.