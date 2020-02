Trendy wiosna 2020. Oto 5 hitów z Sinsay od 49 złotych 

Sinsay wypuścił najnowszą kolekcję na wiosnę/lato 2020. Co się w niej znajduje? Zobaczcie sami! Zwiewne spódnice - najlepiej o długości midi lub maxi, oversize'owe bluzy, klasyczne beżowe płaszcze, jeansowe szorty i kurtki, a także białe lub beżowe sneakersy. Zebraliśmy specjalnie dla was 5 hitów z Sinsay, które możecie kupić już od 29 złotych.

Zobacz także: Trendy wiosna 2020: Lidl sprzedaje kurtkę za 50 złotych, która wygląda identycznie jak ta z Reserved

Malowniczo położona metropolia otoczona pięknymi plażami i majestatycznymi górami – Kapsztad posłużył za tło dla słonecznej sesji promującej najnowszą kolekcję Sinsay na sezon wiosna-lato 2020. W rolach głównych: palmy, plaża, kolorowe miasto oraz eklektyczne stylizacje dla zwolenniczek kobiecego stylu i streetwearu.

Zobacz także: Trendy wiosna 2020: projektanci przekonują, że to najmodniejsze spodnie!

1. Beżowa spódnica midi (59,99 zł) i żółta bluza oversize (49,99 zł), Sinsay.

Mat. prasowe

2. Beżowy płaszcz na wiosnę to must-have! Znajdziecie go w Sinsay za 159,99 zł. Brązowa półokrągła torebka to koszt 49,99 zł.

Mat. prasowe

3. Jeansowy total look? O tak! Szorty i kurtka jeansowa z Sinsay. Kurtka kosztuje 99,99 zł.

Mat. prasowe

4. Sukienka maxi w kwiaty, Sinsay, 79,99 zł.

Mat. prasowe

5. Piękna sukienka w kropki, Sinsay, 79,99 zł.