Trendy wiosna 2020. Jeansy Agnieszki Woźniak-Starak to hit wiosny, ale spójrzcie na jej sneakersy!

Agnieszka Woźniak-Starak ostatnio stawia na bardzo luźne, wręcz sportowe looki. Wygoda przede wszystkim! Tym razem stało się tak samo. Agnieszka założyła bardzo wygodne i ultramodne w tym sezonie jeansy - joggry, przypominające krojem slouchy, oraz krótką czarną kurtkę. Całość została uzupełniona odjechanymi sneakersami od Stelli McCartney za 1460 zł (przecenione z 1825 zł) oraz ulubioną błękitno-szarą oversize'wą torebką Agnieszki.

Agnieszka Woźniak-Starak założyła szerokie jeansy o długości 7/8. To joggery, które przypominają bardzo slouchy jeans. Fason slouchy to nietypowy fason spodni, którego kobiety często się boją. Slouchy to fason spodni charakteryzujący się oversizowym krojem i drapowaniami, które mogą optycznie mocno pogrubić. Pozornie wyglądają na nieco "niezgrabne" i jakby za duże - ale wszystko to jest zamierzonym efektem. Idealnie sprawdzą się w przypadku kobiet tak wysokich i szczupłych jak Agnieszka Woźniak-Starak.

Agnieszka ostatnio nie rozstaje się z tą torbą! Błękitno-szara oversize'owa torba tak naprawdę pasuje do prawie każdej stylizacji.

Do całości Agnieszka dobrała sneakersy od Stelli McCartney. Niestety nie należą one do najtańszych - możecie je kupić za 1460 zł (przecenione z 1825 zł).