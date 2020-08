Te trendy makijażowe jesień/zima 2020 będą hitem nadchodzącego sezonu. W Rossmannie znajdziesz kosmetyki potrzebne do ich stworzenia

Już teraz zaczynasz myśleć o makijażowych jesienno-zimowych trendach? Bardzo dobrze! Tej jesieni i zimy 2020 będziemy stawiać na piękną bardzo delikatnie rozświetloną twarz, która zachowała blask skóry muśniętej słońcem w wakacje. Dużą uwagę w tym sezonie będziemy zwracać przede wszystkim na usta - mocno podkreślone szminką w intensywnym kolorze, oraz na oczy - obrysowane mocno czarną kredką do oczu. Mamy dla was też kilka subtelniejszych trendów makijażowych, takich jak złoto na powiece, blady róż na ustach czy pogrubione rzęsy odpowiednim tuszem. Na szczęście większość kosmetyków, których będziesz potrzebować do wykonania makijażu zgodnego z jesienno-zimowymi trendami, znajdziesz w większości kosmetycznych sieciówek, np. w Rossmannie, Naturze czy Super-Pharm.

1. Pozycją obowiązkową w twojej kosmetyczce tej jesieni powinna być szminka w intensywnym kolorze - najlepiej śliwkowym lub wiśniowym. Żeby nie przesadzić z efektem i nie wyglądać zbyt mrocznie, proponujemy postawić wam na mocną czerwień. Mocno podkreślone owocowe usta możesz osiągnąć dzięki trwałej matowej szmince Super Stay Matte Ink od Maybelline. Cena to 36,99 zł. Szminka jest częścią kolekcji Maybelline x Marvel. Polecamy zdecydowanie!

EastNews/Mat. pras.

2. Jeśli jednak wolisz delikatniejsze kolory na swoich ustach, nie musisz koniecznie stawiać na intensywny kolor. Pomadka de Luxe od marki Celia za 12,25 zł pięknie ożywi twoje usta, nada im blasku w nienachlany sposób. Naturalność w takiej wersji kochamy!

EastNews

3. Idealna cera muśnięta produktem delikatnym dla naszej skóry - ten efekt możesz osiągnąć za pomocą podkładu lub najlepiej kremu BB, który będzie lżejszy dla twojej skóry. My zakochaliśmy się w lekkim kremie BB marki Put&Rub. Kosztuje 169 złotych i zdecydowanie wart jest swojej ceny!

EastNews

4. Brwi są nadal hot! Przestań natychmiast je nadmiernie regulować i postaw na ich podkreślenie. Instagramowe brwi odchodzą już do lamusa - nie musisz dorysować milionów włosków i nadawać im nieco "kwadratowego" kształtu. Zamiast tego, spróbuj dorysować kilka włosków, a następnie wystylizować je woskiem do brwi. Pamiętaj, duże brwi - tak! Ale naturalne! Co ciekawe, ten trend w stylizacji brwi nie jest czymś nowym - widzieliśmy go już w 2019 roku na wybiegach. Do stylizacji przyda ci się np. wielofunkcyjna kredka i cień do brwi 2 w 1 Brow Styler, Benefit, 182 zł (Sephora).

EastNews

5. Piękne seksowne rzęsy - najlepiej wydłużone i pogrubione! To jest zawsze w modzie! Idealnie nada się do osiągnięcia takiego efektu tusz do rzęs Bourjois - BIG LASHES OH, OUI! MASCARA. Pisaliśmy o nim m.in. tutaj. Dostaniesz go w Super-Pharm lub w Rossmannie.

6. Złoto na powiecie? Owszem, ale tylko w dużej ilości! Złoto i srebro na powiekach to mocny makijażowy trend zbliżającej się jesieni (i zwłaszcza zimy). Nie bój się błysnąć! Możesz to zrobić np. za pomocą rozświetlającego cienia do powiek od Catrice (dostępny w Super-Pharm za 12,49 zł).

EastNews

7. Ostatnim wypatrzonym przez nas makijażowym trendem na sezon jesień/zima 2020 jest mocna kreska! Mocne, grube, wręcz lekko ciężkie kreski w makijażu oka znów są hot! Lansuje je m.in. Dior, dlatego też czarna kredka do oczu to element obowiązkowy w twojej kosmetyczce. Trochę grunge'owo? Owszem! Taki efekt możesz uzyskać każdą kredką do oczu. Może to być na przykład EVELINE COSMETICS Max Intense Colour (9,99 zł w Rossmannie).