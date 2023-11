Mocne brwi kojarzą ci się z grubymi, czarnymi kreskami, które rządziły do niedawna na Instagramie? O, nie! Teraz nie powinny wyglądać jak wytatuowane. Mają być naturalne i… niezbyt ciemne. Zobacz, jak nosić mocne brwi jesienią 2019!

Makijaż na jesień 2019: mocne brwi

O makijażu brwi już pisaliśmy, i na początek przypomnijmy, że malując brwi, podkreślasz włoski, ale nie farbujesz skóry ;). Dlatego cieszymy się, że mocne, czarne jak smoła (albo, co gorsza, granatowe lub rdzawobrązowe…), grube i kanciaste, geometryczne makijaże brwi wreszcie odchodzą do lamusa. Nie miały nic wspólnego z naturą! Teraz brwi powinny być, owszem, nadal jak najszersze i dość ciemne, ale jak najbardziej naturalne - tak, by nie dominowały twarzy, a tworzyły dla niej ładną ramę. Jak malować brwi, by wyglądały naturalnie? Radzimy!