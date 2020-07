Trendy lato/jesień 2020. Te modne sneakersy wyglądają na ultradrogie, a kupisz je już za 69 złotych

Czas na wybór nowych sneakersów, które spokojnie będziesz mogła nosić na przełomie lata i jesieni. Na większość kultowych modeli sneakersów trzeba wydać minimum 200-300 złotych, dlatego my postanowiliśmy znaleźć tańsze modele, których ceny zaczynają się już od 69 złotych - a wyglądają na naprawdę drogie! Niektóre z modeli możesz znaleźć na wyprzedaży w sieciówkach takich jak H&M, Zara czy Reserved. My poszliśmy o krok dalej i prawdziwe perełki znaleźliśmy na Eobuwie.p. Oto one!

1. Szybkie i wygodne! Oto sneakersy marki Sprandi w ojechanym pomarańczowym kolorze. Niedawno kosztowały prawie 100 złotych, teraz je dostaniesz za 69,99 zł.

2. To chyba nasz ulubiony model! Sneakersy JENNY FAIRY w kolorze pudrowego różu kosztują zaledwie 79,99 zł, a wyglądają naprawdę drogo!

3. Numer trzy to ten sam model, ale w innym kolorze. Czerń połączona z pomarańczą wygląda sportowo i luksusowo. Ten model również kosztuje 79,99 zł.

4. To nie koniec! Sneakersy SPRANDI w kolorze pudrowego różu są bardzo podobne do modelu Nike Air Max 97, w których zakochała się m.in. Anna Lewandowska.

5. Sneakersy JENNY FAIRY w kolorze czarno-białym mają charakterystyczną grubą podeszwę. Kosztowały 119,99 zł - teraz je kupisz za 79,99 zł. Naszym zdaniem, przypominają nieco model sneakersów od Stelli McCartney za 2300 złotych!