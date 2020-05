Najmodniejsze sneakersy na wiosnę i lato 2020, które możesz nosić do wszystkiego! Już od 69 zł!

Sneakersy to bezapelacyjnie jedne z najmodniejszych butów w tym sezonie. Do wyboru mamy ogromną ilość różnorodnych modeli butów sportowych, które już od zeszłego lata nosimy dosłownie do wszystkiego! Do sneakersów przekonała się nawet Kasia Tusk, która słynie ze swojej miłości do klasycznego stylu. Blogerka pokochała klasyczny model sneakersów marki Asics w białym kolorze. A jakie buty są modne w tym sezonie? Mamy dla Was przegląd hitowych sneakersów z różnych półek cenowych! Najtańsze kupicie w sieciówce już od 69 zł!

Biała klasyka zawsze modna!

Białe ponadczasowe sneakersy to buty, które warto mieć w swojej szafie. Pasują do wszystkiego, nie musimy wydawać na ich zakup majątku, a co najważniejsze mamy gwarancję, że nie wyjdą z mody. Jeśli chcecie zainwestować w ten model możecie skusić się na białe sneakersy Jenny Fairy dostępne w CCC, które kosztują 69 zł lub ponadczasowy model marki Adidas Superstar za 219 zł.

Mat. promocyjne

Pastelowe sneakersy to hit na lato 2020

Kolejnym hitem tego sezonu są pastelowe barwy, które pojawiły się również na sneakersach. Modele butów w delikatnych kolorach idealnie pasują do kobiecych sukienek, również tych w kwiaty. Możemy założyć je też do pastelowych garniturów, jak robi to m.in. Joanna Koroniewska. Ultralekkie buty marki Sprandi kosztują 79 zł, a skórzane buty Ecco to wydatek rzędu 600 zł.

Mat. promocyjne

Instagram

Sneakersy na grubej podeszwie

Modne w sezonie wiosna lato 2020 są też sneakersy na grubej podeszwie. Ten model butów początkowo budził mieszane uczucia, ale szybko okazało się, że tzw. ugly shoes pokochały gwiazdy, blogerki i instagramerki. Teraz sneakersy na grubej podeszwie nosimy do każdej stylizacji i okazuje się, że dobrze wyglądają nawet z kobiecymi zestawami.

Mat. promocyjne

Buty na grubej podeszwie nosi też Małgorzata Rozenek.