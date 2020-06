Trendy lato 2020. Ta różowa sukienka z H&M za 70 zł podbija Instagram

Czas na prawdziwą perełkę z popularnej sieciówki H&M. Ta różowa supermodna sukienka z bufiastymi rękawami to prawdziwa petarda wśród letnich kreacji. Krój, fason i kolor wpisuje się w największe trendy wiosna-lato 2020. Nie ma się co dziwić, że Instagramerki na całym świecie totalnie oszalały na jej punkcie -właśnie podbija Instagram! Zobaczcie, jak wygląda hit lata 2020.

Najmodniejsze sukienka sezonu lato 2020

Nie dość, że ukrywa niedoskonałości sylwetki, pasuje do każdej urody, to jeszcze jest przewiewna, wygodna i bardzo stylowa. Rękawy w kształcie wielkich bufek, dekolt karo, szeroka falbana i oversize'owy kształt nadają jej charakteru a kobiecy kolor sprawia, że będziecie wyróżniać się w tłumie! Dobra wiadomość jest taka, że kosztuje mniej niż 100 zł! Tak się prezentuje:

Mat. prasowe

Bufki to ostatnio najmodniejszy akcent sezonu, który pokochały również gwiazdy np. Doda, Joanna Koroniewska czy Anna Lewandowska. Forma sukienki pasuje dosłownie do każdej sylwetki od rozmiaru S do XL, sukienka sprawdzi się w upalne lato. Jest dostępna w sklepie stacjonarnym i online, a kosztuje tylko 79,99 zł. Nic dziwnego, że zdobyła serce wszystkich Instagramerek! Wystarczy spojrzeć!

Zobaczcie tylko jak Instagramerki na całym świecie noszą na różne sposoby i łączą z dodatkami!

Jak wam się podoba najnowszy hit Instagrama? Naszym zdaniem, to prawdziwa perełka z H&M, idealna na lato!