Fryzury lato 2020. Katarzyna Ptasińska z "Na Wspólnej" w dniu ślubu postawiła na "beach waves"

Katarzyna Ptasińska, aktorka znana m.in. z roli Beatki "Na Wspólnej" czy z udziału w show Polsatu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", wzięła ślub. Wschodząca gwiazda pochwaliła się na Instagramie zdjęciami z tego wyjątkowego dnia. Jej mężem jest Tomasz Krupski, który stroni raczej od show-biznesu.

Katarzyna Ptasińska miała na sobie w dniu ślubu rozkloszowaną spódnicę do ziemi w kolorze mlecznej bieli, do której dopasowała gorset w tym samym odcieniu. Jednak w dniu ślubu Kasi i Tomka najbardziej zwróciliśmy uwagę nie na suknię ślubną, a na fryzurę panny młodej! Ptasińska ma naturalnie kręcone włosy, które postanowiła wyjątkowo wyprostować i przedłużyć. Na początku jej nie poznaliśmy - sami spójrzcie na zdjęcia poniżej. W długich, bardzo delikatnie pofalowanych włosach wygląda zupełnie inaczej! To tzw. "beach waves" - czyli plażowe fale. Fryzura ta inspirowana jest fryzurami surferek, których włosy podczas surfowania są stale poddawane działaniu wiatru i zraszane kropelkami słonej wody. "Beach waves" pięknie wyglądają na blond włosach lub na włosach z refleksami. To także idealna fryzura dla pań, które zmagają się z problemem cienkich włosów - dzięki fryzurze "beach waves" włosy nabierają objętości.

Zwróćcie uwagę na fryzurę Katarzyny Ptasińskiej. Aktorka postawiła na długie, lekko pofalowane włosy. Wyglądała zupełnie inaczej niż na co dzień.

Na co dzień Katarzyna Ptasińska stawia na swoje naturalne skręty. Farbuje włosy na jasny blond, ale jeśli chodzi o ich fakturę, w tym przypadku stawia na naturalność. A wam w jakim wydaniu podoba się bardziej? W kręconych czy jednak wyprostowanych lub bardzo delikatnie pofalowanych?