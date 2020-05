Trendy lato 2020. Sukienka Magdy Mołek to hit wakacji!

Piękna wygodna sukienka na lato 2020 to pozycja obowiązkowa każdej z nas. Jeśli nie upolowałaś jeszcze takiej na wiosennych wyprzedażach, mamy dla ciebie inspirację - to ostatnia stylizacja Magdy Mołek, w której główną rolę odgrywa piękna koszulowa sukienka o długości mini w kwiaty. Czerwona sukienka w różowo-biały wzór wygląda bardzo wiosennie, a nawet letnio! To projekt marki ICON, kosztuje 850 złotych. To sporo, ale Magda prezentuje się w niej bosko!

Sukienka Magdy Mołek ma krój zbliżony do "babydoll", dzięki czemu eksponuje nogi i maskuje dodatkowejkilogramy zgromadzone np. wokół bioder czy brzucha. Do sukienki będą pasować czółenka, sandałki na szpilce lub botki w stylu boho (znajdziesz takie w Zarze!). Aby dodać twojej stylizacji jeszcze więcej wakacyjnego smaczku, dobierz do niej plecioną shopper bag (Ta shopper bag z Lidla za 25 złotych to hit na Instagramie).

Zobacz także: Fryzury lato 2020. To będzie najmodniejsza fryzura wakacji 2020

Koszulowa sukienka w kwiaty Magdy Mołek to projekt marki ICON. Kosztuje sporo, bo aż 850 złotych.

Tak prezentuje się koszulowa sukienka na modelce. Oversize'owy krój to fason, który będzie wyglądał dobrze na każdej sylwetce. Tak naprawdę jest trochę podobny do fasonu "babydoll". Podkreśli idealnie twoje nogi i ukryje nadmiarowe kilogramy - jeśli takie masz zwłaszcza po kwarantannie ;-)