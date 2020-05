Trendy lato 2020. Ta torba z Lidla za 29 złotych to hit wakacji. To obowiązkowy model w szafie każdej instagramerki!

Siateczkowe torby są idealne na lato - lekkie, kolorowe, rozciągliwe - w sekundę z rozmiaru S zamienisz ją w torbę XXL! Pomieszczą dosłownie wszystko, a przy okazji są ultramodne! Siateczkowe torby znajdziesz w wielu sieciówkach, m.in. w H&M, Zarze czy Oysho. Ten model promuje również marka Cargo. Ale my, o dziwo, znaleźliśmy jeden z najpiękniejszych modeli "mesh bag" w Lidlu.

Zobacz także: Wyprzedaże Zara 2020. Ta torebka za 49 złotych wygląda jak topowy model Celine

W Lidlu pojawił się totalny hit - mowa o czarnej siateczkowej torbie za 29,99 zł. Możecie ją kupić na stronie internetowej sklepu. Zwróćcie uwagę na to, że torba ma w środku dodatkową kieszeń zapinaną na zamek - to idealne miejsce na schowanie kluczy czy portfela. Torba wygląda tak.

Mat. pras. Lidl

Co ciekawe, podobne siateczkowe torby znajdziecie w H&M. Są one droższe niż ta z Lidla. Każda z nich kosztuje 49,90 zł. Taka torba sprawdzi się idealnie w wielu sytuacjach. Dlaczego? Jest niezwykle pojemna i modna. Możesz ją zabrać na zakupy do osiedlowego sklepu, a z drugiej strony możesz wybrać się z nią śmiało na romantyczny spacer w połączeniu z piękną kwiecistą sukienką.

Torby stały się niezwykle popularne na Instagramie. Spójrzcie, jak noszą je Instagramerki na całym świecie.