Małgorzata Rozenek sięgnęła po stylizację z Zary! Jej szałowa mini spódniczka z wysokim stanem i kieszeniami wciąż jest dostępna i wcale nie kosztuje wiele. Podobnie jak oversizowa koszula, którą do niej dobrała. Ile trzeba zapłacić za ten look?

Małgorzata Rozenek w stylizacji z Zary. Zobacz, ile kosztuje

Małgorzata Rozenek na ostatnie publiczne wyjście zdecydowała się na sieciówkowy look. Biała spódniczka z kieszeniami i wysokim stanem, którą wybrała pochodzi z Zary. Jest aktualnie dostępna i kosztuje 99,90 zł. Podobnie jak oversizowa biała koszula, którą w tym samym sklepie dostaniecie w cenie 139,90 zł.

Małgorzata Rozenek sieciówkowy look uzupełniła także luksusowymi dodatkami. Torebka Burberry to koszt ponad 4000 zł, ale z łatwością można znaleźć tańsze odpowiedniki już od 60 zł. Do tak eleganckiego looku szczęśliwa mama dobrała również białe kowbojki, które są supermodne w tym sezonie. Buty w stylu Texas Girl pokochały miłośniczki mody na całym świecie, a Instagram tonie w zdjęciach z inspiracjami jak je nosić. Propozycja Małgorzaty Rozenek też jest całkiem całkiem!

Małgorzata Rozenek wraz z całą rodziną pojawiła się na premierze książki. To pierwsze publiczne wyjście Henia. Na tę okazję, dumna mama wybrała stylizacje z Zary.

ONS.pl

Spódnica z wysokim stanem i kieszeniami, którą ma Małgorzata Rozenek kupicie w Zarze za 99,90 zł.

Mat. promocyjne

Oversizowa koszula w stylu tej, którą miała Małgorzata, również dostępna jest w Zarze i trzeba za nią zapłacić 139,90 zł.