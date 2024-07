Co będziemy nosić latem? Najlepszym miejscem na znalezienie odpowiedzi na to pytanie, jest czerwony dywan Inauguracji Sezonu Letniego z Raffaello. Zobaczcie, co goście założyli z okazji rozpoczynającego się lata.

Dlaczego gwiazdy pojawiły się w przypałacowym ogrodzie w Wilanowie? Ponieważ świętowały 25. urodziny pralinki Raffaello. To było miejsce, w którym warto było być: piękna sceneria, romantyczne huśtawki, niezwykły duet muzyczny – Kayah i Andrzej Piaseczny oraz najmodniejsze kreacje!

Poznaj najgorętsze letnie trendy.

Koronki

Koronki to najlepsze opcja na lato. Nic dziwnego, że gwiazdy wybrały właśnie koronkowe sukienki.

Weronika Rosati, Olga Borys i Sara Faraj w delikatnych, jasnych kolorach, natomiast Lidia Kopania wybrała coś bardziej zmysłowego – koronkową spódnicę w czarnej wersji.

Róż

Pozostajemy w delikatnym klimacie. Na wiosenno-letnich wybiegach królował kolor różowy. W tegorocznych kolekcjach oglądaliśmy odcienie zarówno ostre i odważne, jak i lekkie i subtelne.

Wiedzą o tym goście Raffaello. Paulina Koziejowska, Aleksandra Ciupa, Julia Wróblewska i Dorota Michałowska zaprezentowały tam całą paletę różu.

Kombinezony

Kombinezony już kolejny rok z rzędu znajdują się w czołówce trendów sezonu. To dlatego, że to prosty i elegancki sposób na letnią stylizację.

Seksowne, białe kombinezonu wybrały Kasia Krupa i Katarzyna Krawczyk – partnerka Piotra Zelta.

Odrobina czerwieni

Dwie panie: Omenaa Mensah i Magdalena Mielcarz pokazały nam podobne stylizacje. Choć na pierwszy rzut oka wydają się zupełnie inne – pierwsza kobieca i zwiewna, druga z pazurem – zwróćmy uwagę na czerwone akcenty.

Obie gwiazdy wybrały satynę – Omenaa Mensah pokazała seksowy, satynowy top, a Magda Mielcarz satynową podszewkę żakietu. Stylizacje dopełniły szpilki z czerwonego aksamitu.

Matalic na bucie

Na koniec przyjrzyjmy się jeszcze butom gwiazd, które witały lato z Raffaello. Można zauważyć, że większość z nich wybierało szpilki z czubem w szpic. To jednak nie wszystko, na czerwonym dywanie w Wilanowie królowały metaliczne odcienie srebra i złota w różnych wydaniach.

Która z pań wybrała najlepiej? Edyta Herbuś, Gabi Drzewiecka, Weronika Rosati, Joanna Horodyńska czy Anna Wendzikowska.