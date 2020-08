Wiktoria Gąsiewska to zdecydowanie jedna z najbardziej stylowych gwiazd młodego pokolenia. Aktorka chętnie sięga po elementy stylizacji z sieciówek. Ostatnio pokochała beżowe sneakersy, które bez zawahania łączy zarówno z wygodnymi stylizacjami na sportowo jak i z ze zwiewnymi dziewczęcymi sukienkami. Za model, który wybrała w pierwotnej cenie trzeba zapłacić aż ok. 300 zł, na szczęście teraz są dostępne na wyprzedaży!

Zobacz także: Julia Wieniawa w kultowych sneakersach Fila. Ten model to największy trend jesieni 2020!

Wiktoria Gąsiewska w butach Newbalance za 300 zł

Sneakersy to rodzaj butów, który w szafie ma każdy! Również Wiktoria Gąsiewska stawia na wygodę łącząc je z różnymi stylizacjami. Ostatnio jej ulubionymi butami, które często możemy widzieć na jej zdjęciach na Instagramie są modele marki New Balance, które w swojej standardowej cenie oscylują w okół 300 zł. Na szczęście na Eobuwie można dorwać je na promocji. Aktualnie kosztują jedynie 239 zł.

Sneakersy w stylu tych, które nosi Wiktoria Gąsiewska można bezpiecznie stylizować na różne sposoby. Aktorka skusiła się na połączenie ich z supermodnym kompletem dresowym tie-dye. Ten trend, również na samodzielne stworzenie wzoru na własnych ubraniach, bije rekordy popularności w sieci. Po stylizacjach gwiazdy "Rodzinki.pl" widzimy również, że idealnie wpasowują się do delikatnie romantyczo-letnich stylizacji z oversizową koszulą. Dziewczyny chętnie zakładają je również do letnich sukienek, aby przełamać elegancki look miejskim akcentem.

Zobacz także: Trendy 2020: Anna Lewandowska na planie "Top Model" w stylizacji od polskiej projektantki za 12 tysięcy złotych!

Wiktoria Gąsiewska pokochała sneakersy od New Balance. Aktualnie dostępne są na wyprzedaży.

Ten model na eobuwie dostaniemy już za 239 zł, co pozwala na zaoszczędzenie aż 60 zł od regularnej ceny!

Mat. promocyjne

NEW BALANCE BEŻOWE SNEAKERSY EOBUWIE 299 zł 239 zł ZOBACZ W SKLEPIE

Jeżeli spodobał Ci się model, który wybrała Wiktoria Gąsiewska sprawdź również kilka innych w podobnym stylu.

A może wpadną ci w oko jeszcze te modele? Najbardziej klasyczne i w dobrych cenach! Oto one:

Ciepła pogoda jesienią sprawiła, że niechętnie rezygnujemy ze sneakersów. W końcu nic nie stoi na przeszkodzie, aby sneakersy nosić również do trencza czy jesiennego płaszcza. Wiele modeli, które są hitem latem można z powodzeniem nosić również podczas tzw. "polskiej złotej jesieni. Tu z pewnością idealnie sprawdzą się kultowe sneakersy Adidas Superstar, które na letniej wyprzedaży można kupić za 229 zł.

Mat. prasowe

ADIDAS SUPERSTAR SNEAKERSY EOBUWIE 279 zł 239 zł ZOBACZ W SKLEPIE

Jesienią idealnie sprawdzą się również bordowe sneakersy New Balance, które na stronie eobuwie kupimy obecnie za 149 zł. Jak wiadomo ten kolor doskonale sprawdza się w okresie jesiennym i od lat powraca na światowe wybiegi.

Mat. prasowe

NEW BALANCE SNEAKERSY EOBUWIE 229 zł 149 zł ZOBACZ W SKLEPIE

Kolejny model sneakersów, który cieszy się ogromną popularnością to oczywiście Adidas Falcon. Czarno-szary model obecnie jest przeceniony na 249 zł. Dzięki ciemnej kolorystyce te buty sportowe idealnie sprawdzą się w okresie jesiennym do jeansów i wełnianego, szarego płaszcza.

Mat. prasowe

ADIDAS FALCON SNEAKERSY EOBUWIE 399 zł 259 zł ZOBACZ W SKLEPIE

Szarość jest jednym z najmodniejszych kolorów już od wielu lat. Obecnie widać, że beże wracają do łask, ale to szary kolor nadal króluje. Wybierając byty sportowe na jesień 2020 w tym kolorze mamy pewność, że założymy je do sukienki, jeansów, a nawet garnituru. Będą wyglądały idealnie w połączeniu z czarnym lub szarym płaszczem. Szare snekersy Tommy Hilfiger kosztują 279 zł.

Mat. prasowe

TOMMY HILFIGER SNEAKERSY EOBUWIE 399 zł 279 zł ZOBACZ W SKLEPIE

Czarne sneakersy to klasyka, która zawsze się sprawdza. Co prawda ten model butów bardziej sprawdzi się do jeansów niż do sukienki, ale z pewnością warto mieć go w swojej szafie. Buty sportowe Ecco po obniżce kosztują 509 zł.

Mat. prasowe