Julia Wieniawa w kultowych sneakersach Fila. Ten model to największy trend jesieni 2020!

Julia Wieniawa doskonale wie, co jest modne - aktorka to prawdziwa ikona stylu i klasy! Ostatnio paparazzi przyłapali piękną gwiazdę na ulicach Warszawy, a jej total look nas kompletnie oczarował. Oczywiście szczególną uwagę zwróciliśmy na jej sneakersy, które tej jesieni w dalszym ciągu będą modne. Model, który ma na sobie Julia Wieniawa jest absolutnie kultowy i ponadczasowy. Zobaczcie jak wspaniale wygląda w tych butach aktorka!

Julia Wieniawa w kultowych sneakersach Fila. Ten model będzie królował w nadchodzących miesiącach!

Jesień zbliża się wielkimi krokami, a co za tym idzie już powinnyśmy się rozglądać za perełkami, które będą modne w nadchodzących miesiącach. Buty zawsze świetnie podkreślają nasze stylizacje i dodają jej charakteru, dlatego warto wybierać te najmodniejsze modele. Oczywiście jesienią 2020 znów będą rządzić sneakersy, a w tych butach zakochało się mnóstwo gwiazd, które uwielbiają modę, między innymi Agnieszka Woźniak - Starak czy Julia Wieniawa. I właśnie teraz aktorka zachwyciła nas swoimi hitowymi butami.

Sneakersy, która ma na sobie Julia Wieniawa będą królować jesienią! Możemy nosić je do wszystkiego - spodni, spódnic, sukienek, kombinezonów, a nawet garniturów. Aktorka zdecydowała się na kultowy model marki Fila, na grubej podeszwie, który świetnie podkreśla nogi i pasuje praktycznie do wszystkiego!

Julia Wieniawa zdecydowała się dobrać do nich oversizowy kombinezon i kopertówkę w odcieniu cappuccino. Efekt oczywiście robi niesamowite wrażenie. Sneakersy stwarzają nam ogromne pole do manewru, jeśli chodzi o dobór stroju. W nich będziemy wyglądać zawsze wspaniale!

I jak Wam się podobają? My jesteśmy zachwycone! Sneakersy na grubej podeszwie będą rządzić jesienią 2020, dlatego koniecznie już się za nimi rozglądajcie. Te kultowe buty stanowią idealne uzupełnienie jesiennej garderoby każdej kobiety, która kocha modę i styl, tak, jak Julia Wieniawa!