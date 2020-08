Małgorzata Rozenek zakochała się w klapkach z luksusowego domu mody Bottega Veneta. Te buty to niebotycznie drogi wydatek, musimy przeznaczyć na nie aż ponad 3150 zł. Jednak sieciówki proponują nam dużo tańsze rozwiązania, które na pierwszy rzut oka niczym nie różnią się od szałowego projektu włoskiego giganta. Buty w stylu letniego must have od Bottega Veneta dostaniesz już za niecałe 140 zł.

Trendy 2020: Małgorzata Rozenek w klapkach od Bottega Veneta. Identyczne kupisz za niecałe 140 zł

Klapki od Bottega Veneta to totalny must have w szafach najbogatszych miłośniczek mody. Stały się klasykiem i na pewno nie wyjdą z mody przez wiele sezonów. Idealnie pasują do jeansów oraz do stylizacji z białą koszulą. Mogą być eleganckim uzupełnieniem garniturowej stylizacji oraz dodają lekkości propozycjom z lekkimi, zwiewnymi ale również szykowanymi sukienkami.

Małgorzata Rozenek swoje klapki od Bottega Veneta zestawiła z płaszczem Celine oraz z pojemną torbą od Diora wartą ponad 14 000 zł! To model Dior Book Tate a jego cena zwala z nóg.

Podobne buty w stylu Bottega Veneta znajdziecie w sieciówce. W DeeZee kosztują zaledwie 139,99 zł a są niemalże identyczne!

Małgorzata Rozenek zachwyciła w ultra drogiej stylizacji. Jej buty to projekt marki Bottega Veneta.

Klapki Bottega Veneta Małgorzaty Rozenek kosztują ponad 3150 zł.

Mat. promocyjne

Ale modele w stylu Bottega Veneta dostępne są również w sieciówkach, np. w DeeZee kupicie je za 139,99 zł. Prawda, że są niemalże identyczne? To model Cheryl.