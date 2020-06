Espadryle to idealny model butów na wakacje! To totalny must have w garderobie każdej kobiety. Idealnie komponują się z plażowym lookiem, a także codzienną stylizacją na upał w mieście. Są nie tylko lekkie ale równie wygodne! Lidl zaproponował aż 4 modele w zachęcająco niskiej cenie. W sieciówkach za podobne modele zapłacimy co najmniej trzy razy więcej!

Zobacz także: To największy trend z pokazów wiosna/lato 2020. Musisz go poznać, zanim inni się zorientują, że to hit

Trendy lato 2020: Espadryle z Lidla za niecałe 30 zł

Lidl okazuje się być kopalnią perełek! W ofercie znajdziemy idealne buty na nadchodzące upały. Espadryle nie wychodzą z mody już od lat! Nic dziwnego, że kobiety chętnie sięgają po nie w letniej porze. Ten model charakteryzuje się lekką podeszwą z naturalnej plecionki i przewiewnym materiałem. Lidl oferuje aż 4 modele w cenie jedynie 29,99 zł! Do wyboru rozmiary od 37 do 41 i można kupić je online.

Espadryle idealnie wpisują się w klasyczne trendy, z których miłośniczki mody tak szybko nie zrezygnują. W końcu są nie tylko stylowe ale przy okazji zapewniają komfort. Skusiłybyście się na modele z Lidla?

Zobacz także: Tymi cieniami zrobisz letni makijaż oczu w kilka sekund. Teraz w Rossmannie kosztują niecałe 20 zł

Lidl oferuje najmodniejszy model butów na lato 2020. Espadryle kupimy w cenie jedynie 29,99 zł.

Mat. promocyjne

Za podobne modele w Zarze trzeba zapłacić od 99,90 zł