Tymi cieniami zrobisz letni makijaż oczu w kilka sekund. Teraz w Rossmannie kosztują niecałe 20 zł

Latem kosmetyki o kremowych konsystencjach zdecydowanie wygrywają z tymi prasowanymi. Skracają czas wykonywania makijażu i nadają skórze bardziej naturalny wygląd, a ponadto zbytnio jej nie obciążają. Ważne jest jednak, by ich formuły były trwałe i nie warzyły się na twarzy pod wpływem ciepłych promieni słonecznych. Przykładem takiego produktu są cienie Color Tattoo 24 HR od Maybelline.

Mat. prasowe

Kremowe cienie na lato z Rossmanna

Cienie dostępne są w Rossmannie w ośmiu odcieniach, które oscylują głównie wokół złoto-beżowej kolorystyki. W cenie regularniej kosztują niecałe 30 zł, ale w obecnej promocji można je zdobyć za 19,99 zł. Mają bardzo mocno napigmentowaną formułę, którą łatwo rozprowadzić po powiekach opuszką palca lub za pomocą pędzla. Produkt równomiernie przylega do skóry, nie roluje się i nie robi nieestetycznych plam. Wykończenie cieni w zależności od wariantu jest matowe lub metaliczne. Testowałam kolor 170 i jego trwałość była bez zarzutu - w ciągu dnie nie zbierał się w załamaniu powieki i bez bazy przetrwał w zbytnio nie naruszonym stanie do demakijażu. Produkt dobrze też współpracuje z innymi kosmetykami, więc można go też wykorzystać do bardziej skomplikowanych make up’ów i blendować z cieniami prasowanymi. Na wizażu seria Colour Tatoo 24 HR została zrecenzowana 564 razy i oceniona na 4,3/5.

„Jedne z lepszych kremowych cieni na rynku. Gwarantują trwały i szybki makijaż oka. Można je nakładać pędzlami lub palcem. Pod koniec dnia lekko blakną, ale nie zbierają się w załamaniu powieki i nie robi ą brzydkich plam.”

„Cienie są bardzo dobrze napigmentowane. Ładnie wyglądają na powiece i nie rozmazują się. Wytrzymują cały dzień bez bazy i mają bardzo poręczne opakowanie. Są też wydajne - mam jeden słoiczek już 3 miesiące i wciąż jest w nim dużo produktu.”

„Używam koloru "Creme De Nude" i traktuję go jako bazę pod cienie. Spisuje się lepiej niż jakiekolwiek kosmetyki bazowe, które wcześniej testowałam. Mam tłustą, opadającą powiekę i zwykle cienie rolują się w załamaniu dość szybko, a ten daje radę utrzymać się osiem godzin. Ma ładne krycie, które można budować i jest bardzo wydajny.” - piszą wizażanki