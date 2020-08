To już kolejny sezon, w którym espadryle nie wychodzą z mody. Doda je pokochała i chodzi w nich niemalże cały czas. Szczególnie teraz, kiedy intensywnie pracuje na planie "Dziewczyn z Dubaju" i zależy jej na tym, aby było wygodnie. Jednocześnie wybrała model, który mimo płaskiej podeszwy wciąż wydłuża jej zgrabne nogi! Znaleźliśmy dla Was kilka podobnych modeli, które zapewnią ten sam efekt! Dostaniecie je już w cenach od 100 zł, a wiele z nich jest właśnie na wyprzedaży i można oszczędzić nawet do 200 zł!

Trendy lato i jesień 2020: Doda pokochała espadryle! Modele w tym stylu kupisz już od 100 zł

Wygląda na to, że espadryle na długo zadomowią się w szafach miłośniczek mody! Początkowo wydawałoby się, że będą idealne na wyjazd nad morze czy wypad na basen, jednak dzięki różnorodności, jaką marki serwują z sezonu na sezon, na spokojnie dobierzesz modele, które idealnie sprawdzą się na randce, imprezie, a także w luźnej miejskiej stylizacji.

Doda pokochała espadryle w stylu klapek na platformie. Wysoka pleciona podeszwa optycznie wydłuża i wysmukla nogę, będąc idealnym i bardzo kobiecym dopełnieniem zarówno luźnej jak i eleganckiej stylizacji. Model na nogach Dody to High Wave i pochodzi z DeeZee, jednak aktualnie jest już niedostępny.

Nic straconego! Znalazłyśmy dla Was kilka propozycji modnych espadryli, które niczym nie odstają od modelu, w którym zakochała się Doda. Koniecznie sprawdźcie poniżej.

Instagram

Espadryle w stylu Dody:

1) Model marki XTI dostępny jest na eobuwie i kosztuje 139 zł. Jest aktualnie w promocji

Mat. promocyjne

2) To również model marki XTI w cenie 139 zł dostępny na eobuwie.

Mat. promocyjne

3) Ten model espadryli XTI dostępny jest w cenie 149 zł.

Mat. promocyjne

4) Model espadryli od Evy Minge dostępny jest w cenie 129 zł. Aktualnie jest w promocji. Jego standardowa cena to aż 329 zł!

Mat. promocyjne

5) Espadryle marki Big Star dostępne są w cenie 99 zł.