Trendy lato 2020. Anna Lewandowska w ultrakrótkiej sukience w kwiaty. W H&M, Bershce i Mohito za 39 zł kupisz niemal identyczne

Anna Lewandowska zazwyczaj na Instagramie prezentuje zdjęcia w sportowych stylizacjach. Kobiece sukienki gwiazda rezerwuje na wyjątkowe okazje, jednak tym razem zrobiła wyjątek. Trenerka pochwaliła się nowymi zdjęciami w bardzo kobiecej sukience w bieliźnianym stylu. Ostatnio Anna Lewandowska nosiła ją kilka tygodni temu na wakacjach, ale znów chętnie sięgnęła po ten model. Wygląda na to, że w sukience mini w drobne kwiatuszki czuje się doskonale! Tylko spójrzcie, co za figura! Jeśli zrobiła na was wrażenie kobieca kreacja Anny Lewandowskiej, mamy dla was kilka propozycji sukienek w podobnym stylu z sieciówek np. H&M, Bershka czy Mohito. Niektóre z nich kupicie już za 39 zł!

Instagram

Sukienkę mini w kwiaty kupicie na wyprzedaży w H&M za 39 zł. To model idealny na lato! Możemy ją nosić do klapek, sandałów czy botków w zestawieniu z kurtką jeansową.

Mat. promocyjne

Dopasowany model sukienki znajdziemy też w sklepach Bershka. Ten na zdjęciu kosztuje 59 zł. Jest bardzo kobieca i idealnie podkreśli szczupłą sylwetkę.

Mat. promocyjne

Alternatywą dla sukienek na ramiączkach są kobiece modele z rękawami. W Mohito kupimy pastelową sukienkę za 79 zł. Założymy ją nie tylko co dzień, ale będzie też doskonałym rozwiązaniem na wszelkiego rodzaju uroczystości.