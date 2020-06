Trendy lato 2020. Oto 5 torebek-koszyków na lato z wyprzedaży w Zara i H&M od 39 złotych!

Plecione wiklinowe koszyki to zdecydowanie najgorętszy dodatek na nadchodzące lato 2020! Jeśli jeszcze nie masz go w swojej garderobie, to jest najlepszy moment! W popularnych sieciówkach, jak Zara, H&M czy Pull & Bear, nadal trwają letnie wyprzedaże, a obniżki cen sięgają nawet 50 procent! Zobaczcie jakie cuda znaleźliśmy w bardzo przystępnych cenach.

Plecione koszyki -najmodniejszy dodatek na lato 2020

Mogą być okrągłe, prostokątne lub w kształcie podkowy, wykonane z rafii, słomy lub plecionki. Wybór należy do ciebie. Ale w tym sezonie liczy się też wielkość! Dlatego my stawiamy na duże zdobione koszyki w rozmiarze XXL, które latem z powodzeniem zabierzesz na plażę, spacer po mieście zakupy, a nawet do biura!

Są bardzo pojemne i wygodne, zmieści się w nich nawet laptop! Są bardzo stylowe i wspaniale prezentują się ze zwiewnymi sukienkami, nie tylko w stylu boho, kochają towarzystwo lnu i przede wszystkim bieli! Jeśli dobierzesz do niego najmodniejsze w sezonie espadryle duży kapelusz i okulary, letnia stylizacja na miarę prawdziwej gwiazdy gotowa! Zobaczcie w których sieciówkach znaleść najpiękniejsze duże koszyki w bardzo przystępnych cenach!

1. Ten piękny koszyk z drewnianymi uchwytami ma najmodniejszy kształt półksiężyca. Kochają go wszystkie Instagramerki! Znaleźliśmy go w sieciówce Sfera i kosztuje jedyne 39,99 zł (wcześniej 69,99 zł).

Mat. prasowe

2. Dla wszystkich fanek koloru w letnich stylizacjach proponujemy duży kosz ozdobiony apaszką! Szyk i elegancja w jednym! Koszyk, H&M 129 zł (wcześniej kosztował 199 zł).

3. Oryginalne postrzępione brzegi dodają mu charakteru. Znajdziesz go na wyprzedaży w Pull&Bear i aktualnie kosztuje 89,90 zł (przeceniony z 99,90 zł).

Mat. prasowe

4. Klasyczna czerń i ozdobne paski sprawiają, że ten model z powodzeniem możesz nosić do pracy! Zara, 99 zł (wcześniej kosztował 139 zł).

Mat. prasowe

5. To nasz hit sezonu! Wzory, plecionka i rattanowe rączki to model z H&M, 89,90 zł (przeceniony z 149,90 zł).