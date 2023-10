Nadchodzi lato więc czas odświeżyć swoją letnią garderobę i na aktualnych wyprzedażach upolować najmodniejsze ubrania i dodatki nawet za -60 procent ceny! W popularnej sieciówce Zara znaleźliśmy 5 największych hitów sezonu wiosna-lato 2020, które kupisz za mniej niż 100 zł!

Reklama

Najmodniejsze ubrania i dodatki z wyprzedaży w Zara

Obecnie w sieciówkach nadal trwają letnie promocje na których można kupić w bardzo przystępnych cenach największe hity sezonu. My postanowiliśmy specjalnie dla was przeszukać ofertę sieciówki Zara, gdzie znaleźliśmy prawdziwe skarby! Sukienki w kwiaty, które kochają gwiazdy, dżinsową spódnicę - totalny hit prosto z wybiegów, stylowe klapki lub słomkowy koszyk! Jeśli jeszcze nie masz ich w szafie czas ruszyć na zakupy bo te hity szybko znikną z półek! Zobaczcie sami!

1. Bez niej nie wyobrażamy sobie lata! Falbaniasta sukienka w kwiaty to prawdziwy hit wyprzedaży w Zarze. Teraz kosztuje tylko 89,90 zł (przeceniona z 199 zł).

Mat. prasowe

2. Klapki to jedne z najbardziej kobiecych modeli butów. W tym sezonie nosimy je na okrągło a te przezroczyste z Zary nie dość, że wydłużają nogi, to jeszcze pasują dosłownie do wszystkiego! Zara, 99,90 zł (wcześniej kosztowały 139 zł).

Mat. prasowe

3. Dżinsowa spódnica midi jest tak ponadczasowa i uniwersalna, że z pewnością będziesz ją nosić przez kolejne sezony. Idealnie komponuje się z denimowym topem, t-shirtem lub koszulą! Zara, 69,90 zł (przeceniona z 199 zł).

Mat. prasowe

4. Jaką modną torbę wybrać aby pomieściła wszystkie potrzebne gadżety? Postaw na dwukolorowy kosz w rozmiarze XXL-przydatny w mieście i na plaży! Zara, 59,90 zł (wcześniej kosztował 99,90 zł).

Mat. prasowe

5. Koszula w tropikalne wzory to nasz numer jeden letnich wyprzedaży! Na co dzień możesz nosić ją z szortami a do pracy pod marynarkę. Zara 59,90 zł (wcześniej kosztowała 109 zł).

Mat. prasowe