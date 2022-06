Księżna Monako po opuszczeniu oddziału zamkniętego pokazała się z mężem! Na ten moment czekali fotoreporterzy

Zainteresowanie wokół księżnej Monako nie maleje. W zeszłym roku "najsmutniejsza księżna świata" zniknęła na wiele miesięcy. Książę Albert poinformował, że jego żona udała się do Afryki, by tam poradzić sobie z infekcją. W listopadzie wydał kolejne oświadczenie, w którym ujawnił, że Charlene Grimaldi z powodu psychicznego i fizycznego wycieńczenia musiała trafić do specjalistycznej kliniki. Natychmiast wróciły spekulacje na temat kryzysu w małżeństwie monakijskich arystokratów. Niektórzy podejrzewali, że nieszczęśliwa z powodu niewierności męża księżna Monako przeszła załamanie psychiczne. Niedawno wróciła do pałacu i po raz pierwszy udzieliła wywiadu, w którym nie tylko ujawniła, jak się czuje, ale odpowiedziała też na plotki o jej mężu. Księżna Monako szczerze o powrocie do pałacu: "Nie mogę się za bardzo spieszyć" Choć księżna Monako wróciła do pałacu, nie ucięło to plotek na jej temat. Wcześniej w zagranicznej prasie pojawiły się doniesienia, według których Charlene Grimaldi nie chciała widzieć się z mężem i zagroziła mu rozwodem . Dziennikarzy nie uspokoiły pierwsze zdjęcia opublikowane po tym, jak najsmutniejsza księżna świata opuściła oddział zamknięty . Najwyraźniej była pływaczka nie mogła dłużej lekceważyć szumu medialnego i postanowiła udzielić wywiadu magazynowi "Monaco-Matin", by opowiedzieć m.in. o swoim zdrowiu. Zobacz także: "Najsmutniejsza księżna świata" dostanie 55 mln rocznie, by wykonywać obowiązki żony? - Mój stan zdrowia jest bardzo delikatny. Nie mogę się za bardzo spieszyć. Ścieżka do wyzdrowienia była długa, trudna i bardzo bolesna - przyznała. Księżna Monako zaznaczyła, że po powrocie ze specjalistycznej kliniki od razu skupiła się przede wszystkim na swojej rodzinie. Wbrew temu, co mówią plotki, Cherlene Grimaldi...