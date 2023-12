To właśnie podczas dzisiejszych obrad Sejmu posłowie zadecydują ws. wotum zaufania wobec rządów Mateusza Morawieckiego. Transmisja z obrad Sejmu i expose premiera Mateusza Morawieckiego pojawiła się nie tylko na oficjalnym YouTube Sejmu, ale także w warszawskiej Kinotece w PKiN. Na pomysł, aby wspólnie obejrzeć to wydarzenie, wpadł Michał Marszał.

Odkąd Marszałkiem Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej został Szymon Hołownia, oglądalność obrad Sejmu zaskakująco wzrosła. Zliczając oglądalność od początku tej kadencji, miała ona 8 milionów wyświetleń. Twórca Tygodnika "Nie" - Michał Marszał udowodnił, że obrady Sejmu są nawet ciekawsze niż wiele produkcji kinowych. Bilety na wydarzenie rozeszły się zaledwie w 30 minut.

Na Instagramie "Kinoteki" już wczoraj pojawiła się informacja dotycząca biletów na wydarzenie. Organizatorzy poinformowali, że bilety są już niedostępne. Projekt realizowany będzie przynajmniej do 10 stycznia 2024 roku.

REZERWACJE ONLINE:• należy wybrać godzinę (jeśli są dwie opcje godzin (np. 2x 9:00), to znaczy, że transmisja odbędzie się na więcej niż jednej sali kinowej)• należy wybrać opcję „REZERWUJ MIEJSCE” (opcja „kup bilet” nie jest aktywna w przypadku wydarzeń darmowych)• należy wybrać liczbę wejściówek i dokonać rezerwacji zgodnie z kolejnymi komunikatami• należy odebrać wejściówkę w kasie kina do 30 minut przed wydarzeniem (można to zrobić z wyprzedzeniem nawet kilkudniowym)

Na wspólnym oglądaniu obrad nie zabrakło atrakcji tj. popcorn i batoniki "Donki" i "Jarki". Podarowano widzom paczki, w których jak napisano, nie zabrakło "przekąsek i chusteczek na otarcie łez wzruszenia, smutku lub radości". Na wydarzeniu oczywiście pojawił się pomysłodawca - Michał Marszał .Przyszli również dziennikarze i reporterzy m.in. ze stacji TVN24. Wspólne oglądanie obrad Sejmu nie przypominało typowego wyjścia do kina. Widzowie nie siedzieli w ciszy, tylko żwawo dyskutowali.

Myślę, że to jest fajne wydarzenie, bo pokazuje kulminację zainteresowania Sejmem, która się narodziła w ostatnich miesiącach. Jak jeszcze z dzieciństwa pamiętam, to Sejm zawsze był nudny. To leciało w telewizji i nie dało się tego oglądać. Teraz stało się ciekawe, widać to w subskrypcjach na YouTube. Tylko parlament indyjski jest przed nami, chociaż w przeliczeniu na mieszkańca jesteśmy pierwsi na świecie

- powiedział Interii Michał Marszał.