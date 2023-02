"Titanic" po 25 latach znów w kinach. Wyciekły kulisy kultowej sceny. Kto naprawdę malował Rose? 

"Titanic" to film nieśmiertelny. Pomimo upływu lat wciąż oglądamy go z zapartym tchem i z pewnością każdy fan tej kultowej produkcji pamięta wszystkich bohaterów, nie tylko Rose i Jack'a. Jedną z wyróżniających się postaci był czarny charakter - Caledon "Cal" Hockley, czyli narzeczony głównej bohaterki, dla którego liczyły się tylko pieniądze. W tę postać wcielił się prawdziwy przystojniak - Billy Zane. Ciekawe czy wiecie jak wygląda po 23 latach od premiery filmu! Zobaczcie naszą galerię! Zobacz także: Błędy w filmie Titanic - czy dostrzegliście te wpadki, m.in. kamerzystę odbijającego się w drzwiach? Billy Zane w "Titanicu" grał przystojnego narzeczonego Rose. Jak wygląda po 23 latach od premiery filmu? Będziecie w szoku! Billy Zane, a właściwie William George Zane Jr. to aktor, którego głównie kojarzymy właśnie z filmu Titanic. Ale Zane wystąpił wielu innych kultowych produkcjach między innymi w "Powrocie do przyszłości", "Martwej ciszy", "Niebezpiecznej strefie" i wielu innych. Urodził się 24 lutego 1966 roku w Chicago i oprócz aktorstwa w przeszłości zajmował się także modelingiem! Bardzo często w filmach występuje jako czarny charakter lub romantyczny bohater, który rozkochuje kobiety bez pamięci. I właśnie kreacja czarnego charakteru przypadła mu w filmie Titanic. Chociaż Caledon był narzeczonym Rose, to nietrudno było zauważyć, że nie żywił do swojej partnerki żadnego uczucia. Dla Cal'a liczyły się tylko pieniądze! Chciał ożenić się z Rose, jednak jego plany pokrzyżował Jack, którego Cal chciał się skutecznie pozbyć. Ale jak wiadomo Rose także nie była zakochana w swoim narzeczonym. Wybrała prawdziwą miłość, Jack'a. I chociaż ich uczucie trwało...