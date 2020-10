Tragiczny Dzień Nauczyciela. Nie żyje kolejny nauczyciel zarażony koronawirusem

Jak informuje Gazeta Wyborcza, nie żyje kolejny nauczyciel zarażony wirusem COVID-19. Według informacji zmarły pracownik oświaty miał 55 lat i uczył w jednej z niepublicznych szkół w Warszawie.

Zobacz także: Tragiczna wiadomość! Nie żyje 20-letni uczeń zakażony koronawirusem

To tragiczny "Dzień Nauczyciela" dla jednej z warszawskich szkół.

Nie żyje nauczyciel, u którego zdiagnozowano COVID-19, aczkolwiek my głównej przyczyny śmierci nie znamy. Cała nasza społeczność szkolna została o tym poinformowana. To wieloletni pracownik naszej szkoły. Nauczyciel, który wypuścił wiele roczników uczniów. Wszyscy jesteśmy w głębokim bólu i smutku — powiedziała w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" pracownica szkoły odpowiedzialna na kontakt z mediami.

Dziennikarze uszanowali wolę rodziny o nienagłaśnianiu sprawy i nie podali personaliów zmarłego na koronawirusa nauczyciela. Odkąd we wrześniu szkoły zostały otwarte z powodu zakażenia wirusem COVID-19 zmarło już trzech pracowników oświaty - wcześniej informowano o śmierci 31-letniego nauczyciela z Zawiercia oraz 44-letniej pedagog z Osieka. Z powodu koronawirusa zmarł również 20-letni uczeń szkoły w Bydgoszczy.

Po sobotniej konferencji prasowej, na której nie ogłoszono żadnych zmian związanych z funkcjonowaniem szkół, młodzi ludzie zorganizowali akcję pt. #protestuczniowski. Hasztag ten już w niedziele wieczorem stał się jednym z najpopularniejszych trendów na polskicm Twitterze:

Celem protestu jest powrót do nauki zdalnej, aby ograniczyć kontakt bezpośredni. Seniorzy są szczególnie narażeni, głównie w autobusach, którymi przemieszczają się również uczniowie - pisali organizatorzy.

Uczniowie chcą w ten sposób chronić nie tylko siebie, ale również dziadków i osoby starsze, najbardziej narażone na zakażenie koronawirusem. Minister Edukacji Dariusz Piontkowski odniósł się do akcji podczas dzisiejszego wywiadu na antenie Wirtualnej Polski:

Proszę nie zmuszać Ministerstwa Edukacji do tego, aby takimi akcjami kierowała się przy podejmowaniu decyzji które dotyczą wielu milionów osób, bo to przecież dotyczy nie tylko dzieci, także ich rodziców. Stąd my kontaktujemy się ze służbą wyspecjalizowaną w zwalczaniu epidemii czyli z sanepidem, z Ministerstwem Zdrowia i w konsultacji z nimi podejmujemy decyzje a nie na podstawie jakichś akcji internetowych