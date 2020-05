Zmarły Andrzej Bizoń miał ledwie 44 lata. Ale życie o dawna nie oszczędzało aktora i Mistera Polski

O śmierci Andrzeja Bizonia poinformował jego przyjaciel Mariusz Połeć, który za zgodą aktora i jego rodziny był organizatorem zbiórki pieniędzy na jego leczenie. Aktor i Mister Polski odszedł w wieku 44 lat po ciężkiej chorobie:

Andrzej Bizon nie żyje. W ostatnich dniach do końca zachowywał pokój w sercu i radość płynącą z żywej relacji z Jezusem Chrystusem - Bogiem prawdziwym. Pomimo wielkiego cierpienia, zwłaszcza w ostatnich godzinach (bezpośrednią przyczyną śmierci było uduszenie, spowodowane chorobą ZZSK), do samego końca zachował wielką wiarę i miłość do Boga, jak i do wszystkich ludzi go otaczających - czytamy w jego wpisie na Facebooku.

Na co chorował Andrzej Bizoń?

Model cieszył się sławą i rozwijał aktorsko, mając przed sobą karierę, która została tragicznie przerwana przez ciężką chorobę. Andrzej Bizoń od 10 lat chorował na ZZSK czyli zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. Choroba szybko postępowała i w efekcie doprowadziła do całkowitego paraliżu.

Aktor od 7 lat przebywał w swoim rodzinnym domu w Witkowicach koło Kęt. 13 stycznia 2020 roku obchodził swoje 44 urodziny, a zaledwie kilka dni temu przyjaciel Andrzeja Bizonia poinformował, że aktor całkowicie stracił wzrok:

Andrzej Bizon dziś stracił całkowicie wzrok. Prosił aby poinformować was, że do czasu aż nie nauczy się posługiwać telefonem w opcji głosowej (dla niewidomych) zmuszony jest zawiesić swoją aktywność w social mediach - czytamy na Facebooku Andrzeja Bizonia.

Mężczyzna nie zamierzał się poddawać się i nawet mimo utraty wzroku planował dostosować się do obecnej sytuacji. Niestety, 18 maja 2020 roku pojawiła się tragiczna wiadomość o śmierci aktora, którą przekazał jego przyjaciel Mariusz Połeć.

Informacja była ogromnym zaskoczeniem, na stronie pomagam.pl cały czas odbywała się zbiórka na leczenie i rehabilitację Andrzeja Bizonia.

Kim był Andrzej Bizoń?

Andrzej Bizoń w 2000 roku zdobył tytuł Mistera Polski. Od tamtej pory jego kariera nabrała tempa i wyjechał do Mediolanu, by pracować w modelingu. Niedługo po powrocie do kraju wziął udział w popularnym reality show Polsatu - „Dwa światy”.

Bizoń swoich sił próbował też jako aktor. Mogliśmy go zobaczyć m.in. w serialach „Niania” czy „Na wspólnej”. Pojawił się też w filmie „Pogoda na jutro” Jerzego Stuhra i "Dublerzy". Dynamicznie rozwijającą się karierę Andrzeja Bizonia przerwała choroba. Aktor musiał sam finansować swoje leczenie, ponieważ z racji zawodu nie mógł liczyć na rentę:

Przez 7 lat, gdy pracowałem w zawodzie aktor/model, moi pracodawcy nie mieli obowiązku odprowadzania składek na ZUS, dlatego nie przysługuję mi renta. Zebraną kwotę przeznaczymy na rehablitację, pomoc w leczeniu, oraz na przysłowiowe "życie". - czytamy na stronie pomagam.pl, gdzie odbywała się zbiórka na rehabilitację Andrzeja Bizonia.

Andrzej Bizoń na planie filmu "Dublerzy".

Andrzej Bizoń w 2000 roku otrzymał tytuł Mistera Polski. Prowadził wiele imprez z gwiazdami, m.in. z Katarzyną Cichopek.

Andrzej Bizoń zmarł w wieku 44 lat.